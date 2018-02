Ráció és hit

Lendvai Ildikó két Ady-s szimbólumának (Trón és Oltár, a cikk január 29-én jelent meg) kapcsolatában tágabb értelemben a tudás és a hit viszonya is megtalálható. A Trón tudása arról, hogy az Oltár jó támasz, és az Oltár hite abban, hogy a Trón hálás. De mindegyik oldal mögött ott vannak a hívők. (Egy régi marxista szeminárium témája volt, hogy melyik erősebb, a tudás, vagy a hit. Akkor azt mondtuk, hogy a hit a tudás hézagait, bizonytalanságait egészíti ki, s amit biztosan tudunk, ahhoz a hit nem ad többletet.) Hittételeken - például azon, hogy van-e Soros-terv, vagy hogy jobb-e a magyar oligarcha, mint a multi - vitatkozni is nehéz. A hívő ember az egyháza politikai elköteleződését látva hajlamos lehet figyelmen kívül hagyni a napi negatívumokat, ha azokat a saját térfelén tapasztalja, (teszem azt durva beszéd, erkölcstelen élet, feleségverés, korrupció, kirekesztő megnyilvánulás). Tehát mentségeket, magyarázatokat keres. De az is lehet, hogy a lelkiismeretére hallgatva elbizonytalanodik, s ez megmutatkozhat majd április elején. Egy televízió műsorban nemrég az egykori fideszes politikus, államtitkár, Illés Zoltán több százezer elbizonytalanodóról beszélt. Rövidesen kiderül, hogy ez a mennyiségi felhalmozódás átváltozik-e minőséggé.

Polák István