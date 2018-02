Száműzetés Baszkföldről

Hónapok óta nem engednek beköltözni egy önkormányzati lakásba egy roma családot Asteguietában. A helyiek kikérik maguknak, hogy rasszisták lennének.

Jó ideje fehér lepedők lobognak egy asteguietai épületre függesztve. A fehér textíliák nem a béke szimbólumai az észak-spanyolországi, 273 lelket számláló faluban. Épp ellenkezőleg. „Le a bűnözőkkel”, „Az együttélést nem lehet kikényszeríteni” – olvasható a fehér lepedőkön. Az épület előtt fiatal és idős helyiek vegyesen strázsálnak. Többek kezében fahusángok. Felváltva őrködnek reggel hét és este kilenc óra között. Az El País helyszíni tudósítójának egyikük azt mondta, ha kell, az élete árán is megakadályozza, hogy az épületbe költözzön a Manzanares Cortés család.

Hónapok óta tart a szembenállás, a helyiek azóta nem engedik, hogy a roma házaspár, Pedro és Natividad, valamint két kislányuk beköltözzön az önkormányzati lakásba, amit kiutaltak nekik. A történetük országos üggyé duzzadt, hiszen Spanyolország híres arról, hogy a roma és nem roma lakosság együttélése a legtöbb esetben példaértékű, nem jellemző a Közép-Kelet-Európában előforduló szegregáció és elutasítás.

A család kálváriája két éve kezdődött, amikor lejárt a bérleti szerződésük a legnépesebb baszk városban, Bilbaóban. Akkor úgy döntöttek, hogy továbbállnak, és új életet kezdenek, távol a családtól. A Manazanares Cortés família ugyanis egy helyi klán – a Los Pichis – tagja. A rendőrség jól ismeri őket, a kiterjedt család tagjainak számos ügye volt, többek között betörések, drogkereskedelem, verekedések és fegyverbirtoklás. Pedro Manzanares Cortés nem tagadja, hogy a családnak joggal van rossz híre, de azt mondja, sem neki, sem a feleségének nincs jelenleg futó bírósági ügye, s azért akarták maguk mögött hagyni Bilbaót, hogy hátat fordítsanak a bűnöző családnak.

Először egy Abetxuko nevű településen próbáltak szerencsét, s közben beadták az igényt az önkormányzati lakásra Asteguietában. Hiába menekültek a családjuk elől, a rossz hírük megelőzte őket. „Amint megérkeztünk Abetxukóba, a szomszédok rákezdtek, hogy a Los Pichis tagjai vagyunk, és közölték, hogy nem akarnak minket ott látni” – meséli a spanyol napilapnak Pedro Manzanares Cortés. Egy helyi lakos jól emlékszik erre az időszakra, s mint mondja, a családot valósággal meglincselték a helyiek.

„Az első pillanattól kezdve kipécézték őket. Tény, hogy olykor zavaróan viselkedtek, roma vendégeket fogadtak, s az utcán hangoskodtak, de amit ellenük tettek a helyiek, az lincselés volt. Már azelőtt ki akarták tenni a szűrüket, hogy bármit is tettek volna, mert közük volt a Los Pichishez” – emlékezik vissza az álnéven bemutatkozó nő suttogva.

A család közben megkapta az engedélyt, hogy beköltözzön az önkormányzati lakásba Asteguietában, ám ott sem volt nyugalmuk: az abetxukóiak figyelmeztették az asteguietaiakat a közelgő „veszélyre". Mielőtt a család beköltözhetett volna, ismeretlenek betörtek a berendezett lakásba, és tönkretettek mindent: a bútorokat, a háztartási gépeket, az ablakokat és a zárakat is megrongálták. Ezek után a helyiek megkezdték az őrködést az ingatlan előtt, s még a szerelőt sem engedték be, akit a regionális vezetés küldött oda, hogy helyrehozza az ajtókon keletkezett kárt. A család jelenleg átmeneti szállásokon húzza meg magát, többek között az SOS Racismo nevű szervezet fogadta be őket, amelynek a családfő is dolgozik mediátorként.

Bár a hatóságok látszólag próbálják megoldani a helyzetet, a gyakorlatban lassan halad az ügy megoldása. Felszólításokat küldenek a helyieknek, s időről-időre biztosítják a családot, hogy beköltözhetnek, hiszen megilleti őket a lakás, gyakorlati megoldást azonban nem kínálnak. A strázsáló szomszédokat senki sem mozdítja el. A helyiek olyannyira felbátorodtak, hogy még a falu határába is kitettek egy plakátot: „Nem akarjuk itt látni a Los Pichis tagjait”.

A történtek ellenére az emberek kikérik maguknak, hogy rasszisták lennének. „A közelben lakik egy másik roma család, és senkinek nincs velük semmi bajuk. Arabok és afrikaiak is élnek itt, mi nem foglalkozunk ilyesmivel. Mi csupán egyet nem akarunk: bűnözőkkel együtt élni” – mondta egy férfi, majd hozzátette, hogy privátban a rendőrök is azt tanácsolják nekik, hogy ne engedjék be a családot. Pedro Manzanares Cortésnak számos kép és videó van a telefonjában az ellenük szervezett megmozdulásokról. Miközben ezeket mutatja az El País helyszíni tudósítójának, hitetlenkedve kérdezi: „Látod ezt a sok embert? Mind miattam gyűltek össze. Gyűlölnek, holott egyikük sem ismer.”

A látszat ellenére létezik romaellensség Becslések szerint 700 ezer roma él Spanyolországban. A sajtóban ritkán olvasni komolyabb incidensekről, a Roma Titkárság Alapítványa 2016-ban egy átfogó jelentésben mégis azt írta: a valóság az, hogy Spanyolország sem mentes a romaellenességtől. Kétéves vizsgálatuk során 348 olyan esetet regisztráltak, amelyben romák diszkrimináció áldozatai voltak. Ez összesen 669 személyt érintett.

