Hosszú audiencia a Vatikánban

Ferenc pápa tegnap Recep Tayyip Erdogan török elnököt fogadta a Vatikánban. S tervezettnél tovább, ötven percen át tárgyaltak egymással zárt ajtók mögött, csak tolmácsaik voltak jelen. Először került sor hivatalos találkozóra a katolikus egyházfő és a török államfő között a Szentszék és Ankara diplomáciai kapcsolatainak 1960-ban történt felvétele óta. Hírek szerint megbeszéléseiken a szíriai háború, a menekültkérdés és Jeruzsálem ügye is szóba került. Donald Trump amerikai elnök tavaly decemberben Jeruzsálemet ismerte el Izrael fővárosaként, ám Ferenc pápa továbbra is kiáll a kétállami megoldás mellett, s erről Erdogant egy telefonbeszélgetése során is biztosította. A pápa 2014-ben, törökországi látogatása során is találkozott Erdogannal. Később Ankarában bírálatokat váltott ki, amikor 2016 júniusában az egyházfő örményországi látogatása során a népcsoporttal szembeni népirtásról beszélt az 1915-1917 közötti eseményekkel kapcsolatban. Erdogan a délutáni órákban találkozott Sergio Mattarella államfővel és Paolo Gentiloni miniszterelnökkel.

R. T.