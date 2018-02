Super Bowl félidő - Se démon, se show

Nagy durranásnak ígérkezett, de nem sült el túl jól Justin Timberlake fellépése az ötvenkettedik Super Bowl félidejében.

Az amerikai profi futballbajnokság döntője nem csupán a sportvilág egyik legjelentősebb eseménye, de amióta csúcsra járatták a félidei show intézményét, az egyetemes popkultúra egyik legfontosabb éves programja is. Aki itt fellép, azt garantáltan a fél világ nézi, és napokig csak róla beszél majd az internet népe is.

Justin Timberlake másodszor szórakoztathatta a nagyérdeműt a finálé félidejében. Első, Janet Jacksonnal közös produkciója arról maradt emlékezetes, hogy Timberlake a show egy pontján letépte az énekesnő felsőjét, akinek így láthatóvá vált egyik melle. Mivel Jackson mellbimbótapaszt viselt, sokan azonnal nyugtázták, hogy előre megtervezett akció volt, ám az előadók szerint nem így kellett volna elsülnie Timberlake mozdulatának, azaz baleset történt. Akárhogy is: az eset után Janet Jacksont meghurcolták, az énekes azonban újabb lehetőséget kapott az NFL-től. A #metoo kampány kissé más fénytörésbe helyezte a dolgot, így Timberlake-et már a show előtt is meglehetősen sok kritika érte.

Ő ráadásul rontott is a helyzetén azzal, hogy bejelentette: a 2016. áprilisában elhunyt Prince előtt tiszteleg majd, sőt: lehet, hogy a technika segítségével duettet is énekel a poplegendával. A rajongók azonnal elő is túrtak néhány régi Prince-interjút, amelyben a zenész kifejezetten elutasítja, hogy az elhunyt művészek hologram vagy más eljárás segítségével újra „életre keljenek”: egy ízben például „démoninak” nevezte a módszert. Prince ráadásul híres volt arról, hogy egész életében a teljes művészi kontrollra törekedett, így nagyon nem örült volna egy ilyesfajta emlékműsornak.

Timberlake ráadásul amúgy sem volt a kedvenc előadója: amikor az ’N Sync nevű egykori fiúbanda üdvöskéje az amúgy remek 2006-os albumán azt énekelte, hogy „visszahozza a szexisséget”, Prince úgy nyilatkozott: nem kell azt visszahozni, mindig is itt volt, legfeljebb Timberlake-nek elkerülte a figyelmét. Az énekes erre egy csípős megjegyzéssel válaszolt egyik számában: „ha mindig is itt volt, akkor miért az én számaimért őrül meg mindenki?”.

Justin Timberlake a félidei show előtt jelentette meg új, Man of the Woods című lemezét, s az ehhez kapcsolt új imázsát már a minneapolisi stadion közönsége is megcsodálhatta: ízléstelen fotónyomatos pólóban, terepszínű öltönyben, piros kendővel a nyakában táncolt be a színre. Dramaturgiailag elég laposan indult a fellépés: míg a múlt évben Lady Gaga az aréna tetejéről vetette magát a mélybe az első percben, addig Timberlake „az öltözőből” indult, ezzel azonban épp a kezdeti (és elvárt) parasztvakítás maradt ki, és a buli azelőtt elült, hogy elkezdődött volna. Hologram nem volt, Prince igen: megidézték a művész 2007-es, minden idők legjobbjának kikiáltott félidei show-jának látványát, ám a hatás elég gyengécskére sikeredett. A közösségi médiában egymást érték a csalódott bejegyzések, de a minikoncert a szakírók szerint is lapos volt és opportunista.

Csepelyi Adrienn