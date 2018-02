Magyarország kizárólag a genfi egyezmény értelmében fogadott be menekülteket, ahogyan tette ezt az elmúlt években is, az erről szóló adatok pedig nyilvánosak – mondja Szijjártó Péter külügyminiszter a HírTV-nek. Mintha a genfi egyezmény és az európai értékek, vagy az emberséges bánásmódot a magyar kormányon számon kérő civil szervezetek etikája ellentmondana egymásnak. Nem, de valahogyan meg kell magyarázni az oltalmazottak ki nem plakátolt befogadását, miközben a kormány továbbra sem enged az uniós nyomásnak, egyetlen olyan menedékkérelmet sem bírálnak el, amelyet nem hivatalos úton, Magyarországon adtak be. Dafke. Mintha az olaszok vagy a görögök megsegítését célzó 1294 menekült kérelmét nem a magyar törvények szerint kellett volna elbírálni.

Szijjártó folytatja: "Azokat az embereket kellene befogadni, akik például Röszkénél megtámadták a magyar rendőröket?" Nincs bírósági ítélet, amely ezt kimondta volna. Tovább: "Azokat az embereket kéne befogadni, akik vonultak át Magyarországon úgy, hogy belemosolyogtak a kamerákba, mosolyogva sértették meg a magyar jogszabályokat, mosolyogva sértették meg a nemzetközi jogszabályokat, blokkolták az autópályáinkat, méltatlan körülményeket okoztak itt, Budapesten, félelmet keltettek az emberekben?"

Azért, hogy átvonulhattak az országon, a kormány a felelős. Nem blokkoltak semmit, rendőrök kísérték őket. Nem keltettek általános félelmet, a külügyminiszter maga mondja: mosolyogtak. Aki mielőtt megvonná a mosolygáshoz való emberi jogot, s követné rasszista miniszterelnökét, aki attól félti a világot, a migrációhoz való jog alapvető ember jog lesz, kérdezzük már meg: vajon miért ne mosolyogna valaki, ha több ezer kilométeres gyötrődés után úgy látja, megmentette az életét? Azt hitte a nyomorult, civilizált országba ért.

Hát nem. Ez hivatalosan a Fidesz mosolytalan, aljas provinciája.

