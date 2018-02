Influenza - Terjed, de jó hír is van

Az influenzajárvány miatt országszerte egyre több egészségügyi intézményben rendelnek el részleges vagy teljes látogatási tilalmat. A közszolgáltatást nyújtó vállalatok dolgozóit ingyenesen kapják a védőoltást, a megelőzéshez azonban mindenkinek tennie kell - hangzott el a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat sajtótájékoztatóján.

Egyre több kórházban van látogatási tilalom

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat hétfő este frissített listája szerint a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ fővárosi Róbert Károly körúti, Podmaniczky utcai, Szanatórium utcai, továbbá Balatonfüreden a Szabadság utcai, Hévízen az Ady Endre utcai és a Kossuth Lajos utcai telephelyén léptettek életbe látogatási tilalmat valamennyi osztályon.Látogatási tilalmat rendeltek el Nyíregyházán a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház aneszteziológiai és intenzívterápiás, csecsemő- és gyermekgyógyászati, továbbá szülészet-nőgyógyászati osztályán, az újszülöttrészlegen, valamint a pulmonológiai, a krónikus belgyógyászati, az ápolási és az onkológiai osztályon. Szintén hétfőtől tilos a látogatás Heves megyében a gyöngyösi Bugát Pál Kórház intenzív, pszichiátriai, gyermek-újszülött és szülészeti osztályán. Komárom-Esztergom megyében a tatai Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézetben és a tatabányai Szent Borbála Kórházban valamennyi fekvőbeteg-ellátó osztályán életbe lépett látogatási tilalom. Az influenzajárvány miatt korábban elrendelt látogatási tilalmak továbbra is érvényben vannak, ezek fővárosi, továbbá Baranya, Békés, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas és Veszprém megyei egészségügyi intézményeket érintenek - írja az MTI.

Az influenzajárvány terjedésének visszaszorítására, a megbetegedések megelőzésére hívta fel a figyelmet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat hétfőn Budapesten. A kiemelt közszolgáltatásokat ellátó állami vállalatok - az energiaellátásért, a postai szolgáltatásokért, a tömegközlekedésért felelős cégek - dolgozói sok emberrel kerülnek kapcsolatba, ezért számukra ingyenesen biztosítják az influenza elleni védőoltást, és az érintett intézményekben elrendelték a napi többszöri, fokozott takarítást, fertőtlenítést a járvány visszaszorítására.

Jó hír: B-típusú a vírus

Szabó Enikő helyettes országos tisztifőorvos az InfoRádiónak elmondta, a mostani influenzajárványért 90 százalékban a B-típusú vírus felelős, ami kisebb betegszámot és szövődményt eredményez. Tavaly az A-típusú vírus tombolása idején háromszor annyian lettek betegek, mint idén. A helyettes országos tisztifőorvos felhívta a figyelmet az az influenza elleni védőoltások fontosságára, azt kérte, akiknek ajánlják, oltassa be magát. „Akkor van értelme védőoltást beadatni, ha tudjuk azt, hogy valószínűleg két héten belül nem találkozunk olyan emberrel, akitől megkapjuk, ugyanis két hétre van szüksége a szervezetnek, hogy a védettsége kialakuljon.” Hozzátette, mivel minden évben más az oltások összetétele, ha valakit minden évben beoltanak, nagyobb lesz a védettsége, kialakul a keresztvédettség, ami több vírus ellen hat.

Hogyan ússzuk meg?

Az influenza vírusai cseppfertőzéssel terjednek, sőt, ahogy megírtuk, egy amerikai kutatás szerint akár kilégzéssel is, azaz tüsszögés, köhögés sem kell a terjedéséhez, ráadásul akár öt-hét napig is fertőzhet. Jellemzője a magas láz, az erős fejfájás, az izomfájdalmak és a fáradtságérzet, ami akár 2-3 hétig is megmaradhat. A járvány terjedésének megállítását segíti, ha a már megbetegedett ember nem megy közösségbe, zsúfolt helyre, ha muszáj, viseljen maszkot, amelyet akkor is használjunk, ha influenzás van a közelünkben. Alaposan, legalább 20 másodpercen keresztül mossunk kezet. Aludjunk eleget, legalább napi hét órát, igyekezzünk változatosan táplálkozni és rendszeres mozogni. A sport ugyanis nemcsak az ellenálló-képességünk növeli, hanem az immunrendszert gyengítő stressz levezetésére is jó módszer - írja a Házipatika.