Paksi hitel: dupla költség, haszon nélkül

Az ügylet közgazdasági tartalma felől közelítette meg a paksi hitelfelvétel vs. előtörlesztés kérdését Jávor Benedek, a Párbeszéd EP-képviselője a Facebookon. A politikus szerint „az évszázad üzletében a magyar kormány ügyesen kombinálja két hitel költségét, hogy a lehető legtöbbe kerüljön ez nekünk. Az oroszokkal kötött hitelszerződéstől nem tudnak szabadulni, így fizetni kell az azzal kapcsolatos - akár csak rövid időre is, de felszámolt - kamatok mellett a rendelkezésre állási díjat is. Mindezt csupán azért, hogy aztán ne használják a hitelt, hanem a piacról vegyenek fel egy másik hitelt, az orosz hitel finanszírozására.”

Jávor arra céloz, hogy az átlagosan 5 százalékos paksi orosz hitel és a magyar állam által a pénzpiacon elérhető kamatkondíciók között jelenleg komoly különbség van (az állam akár 2 százalékos kamatot is el tud érni), ami azt mutatja, hogy Orbánék rendkívül hátrányos üzletet kötöttek, amikor a felmondhatatlan orosz hitelszerződést aláírták.

Az EP-képviselő úgy látja: mindeközben a felesleges Paks2-t helyettesítő megújulós és energiahatékonysági fejlesztésekre nem csupán temérdek uniós forrás állna rendelkezésre, de a magánbefektetők is ugrásra készen várják, hogy a saját kockázatukra pénzt tegyenek a szektorba. „Ha nem tiltotta volna be a kormány a szélerőműveket, és nem adóztatná meg a napelemeket, hitelek nélkül tarthatnánk a 21. századba – fogalmaz a politikus.

Szél Bernadett feljelenti a kormányt Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter úgy nyilatkozott, hogy a magyar kormány 24 milliárd forintot előtörleszt a drága Putyin-kölcsönből. Ezzel a kormány beismerte: az oroszok által folyósított paksi hitel az évszázad legkorruptabb konstrukciója, ezért az LMP miniszterelnök-jelöltje feljelentést tesz.

„Az eddig lehívott teljes összeget, 78,2 millió eurót (24,2 milliárd forintot) fizetjük vissza” – mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a Világgazdaságnak. Az orosz pénzügyminisztert, Anton Sziluanovot hétfőn levélben értesítette a szándékról, a tranzakció a hitelszerződés értelmében 90 nap múlva valósulhat meg.

Varga a kamatmegtakarítást jelölte meg a váratlan előtörlesztés céljaként. Mint fogalmazott, a lehívott első részlet visszafizetést a magyar gazdaság jó teljesítménye és a kedvező pénzpiaci helyzet teszi lehetővé.