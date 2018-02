Szexuális visszaélések a patinás egyetemen

A Cambridge-i Egyetem elismerte, hogy súlyos problémák vannak az intézményben a szexuális visszaélések terén.

A világ egyik legnívósabb egyetemének számító felsőoktatási intézmény azután volt kénytelen elismerni a problémát, hogy az elmúlt kilenc hónapban 173 panasz érkezett. A diákok és tanárok egy tavaly óta működő – vagyis a #metoo mozgalom előtt indított –, anonim rendszeren keresztül jelezhetik a visszaéléseket. A weboldalon nem csupán az áldozat, hanem a gyanúsított neve is rejtve marad, valamint a panaszosok azonnal kaphatnak információt arra vonatkozóan, hogy miként is tehetnek hivatalos feljelentést.

A The Guardian beszámolójából kiderül, hogy a legtöbb esetben – 119-szer – diákok tettek panaszt más diákokra. Hét alkalommal oktatók zaklattak más oktatókat, két esetben pedig tanár élt vissza a pozíciójával egy diákkal szemben. A többi esetben sem oktató, sem diák nem volt érintve.

Az aggasztó eredmények ellenére az egyetem sikerként könyveli el, hogy működik a rendszer, amelyet a „Megtörni a csendet” nevű kampány részeként hoztak létre. Graham Virgo, az intézmény egyik tanulmányi vezetője azt mondta a brit napilapnak, hogy korábban csupán egy-két esetet jelentettek, így az egyetem vezetése nem tudta, hogy miként lehetne a rendszerszintű problémákkal szembenézni. Azt várják, hogy ez mostantól másképp lesz.

„Az anonim rendszer eredményeképp számos cambridge-i hallatta a hangját… most az a legfontosabb, hogy az érintettek megkapják a megfelelő támogatást és útmutatást” – nyilatkozta Virgo, aki hozzátette: a kritikák ellenére sokan ideálisnak találják az anonim rendszert, mert anélkül számolhatnak be a sokkoló történésekről, hogy kitudódna a személyazonosságuk vagy szembe kellene nézniük az áldozathibáztatás gyakori jelenségével. „Akiknek ez nem elég, további lépéseket is tehetnek” – hangsúlyozta Virgo a jogi útra utalva.

Bár a Cambridge-i Egyetem az első, amely elismerte, hogy komoly a probléma, és nyilvánosságra is hozta a számokat, egyre több angliai felsőoktatási intézményekben működik hasonló rendszer.