Mire vágynak a fiatalok?

A 25-35 éves korosztály több mint fele öt éven belül szeretne gyereket, és szinte mindenki a saját, biztonságos, jó környéken lévő lakásában rendezné be az első babaszobát – idézi az Életforma a Fundamenta országos kutatását.

A reprezentatív felmérés szerint a 26-27 évesek tíz, a 29-30 évesek pedig 1-3 éven belül vállalnának gyermeket. A megkérdezettek mintegy háromnegyede úgy gondolja, ehhez a stabil párkapcsolat, a biztos állás és megbízható anyagi háttér mellett a saját lakás is szükséges. Ennek három legfontosabb kritériuma a biztonságos környék (94%), az egészséges levegő (91%), és a jó infrastruktúra (87%). A válaszadók 86 százaléka örülne olyan otthonnak, ahol a gyermekének külön szobája lehetne és sokan tartják fontosnak a jó közlekedést is (83%). A fiatalok leginkább megtakarításból és hitelből akarnak a saját lakást venni, de sokan bíznak a családi segítségben is.