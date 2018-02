Közpénz a semmiért: tulajdonosait sem érdekli a 642 milliós Onbox

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal tavaly júniusban ítélt oda 340 millió forint támogatást az „E-mail 2.0” nevű projektre. A közpénzt az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. kapta – ez az a Zrt, amit a New Wave Media Group részeként Matolcsy György fia vezet. A projekt teljes költségvetése önrésszel együtt 642 millió; mindebből pedig megszületett az Onbox.

Tavaly októberben el is indult a szolgáltatás. Az elektronikus levelezés forradalmasítását ígéri az újdonság megjelenését hirdető egyetlen, az Origo egyik aloldalán szereplő cikk. Felhő alapú technológia, reklámmentesség, biztonság és magyar nyelv – a levelezőrendszer „akár túl is lőhet” a nemzetközi óriásokon, fogalmazott Szima-Mármarosi Balázs, az Onbox termékmenedzsere.

Természetesen nem egy, számítástechnikával foglalkozó újságíró és blogger próbálta ki, milyen is ez az E-mail 2.0. Azonban rendre csalódtak. Mindenkinek feltűnt, hogy tulajdonképpen „egy az egyben a Gmail alapfunkcióit követi” az Onbox. Mások biztonsági hibákat találtak, amik visszaéléseket tesznek lehetővé, például adathalászatot egy könnyedén regisztrált lnfo@onbox.hu címmel. Bőven volt panasz a levelek formázási lehetőségeire, és a honlap áttekinthetőségére és a dizájnjára is.

Az eltelt - majdnem fél év – idő apropóján a látogatottsági adatok nyomába eredt az Index.hu. Teljes érdektelenséget találtak. Internetszerte alig 30 esetben fordul elő egy-egy „@onbox.hu” végződés, ami igencsak kevésmás magyar e-mail szolgáltatók címeinek többszázezres előfordulásához képest. Az általuk elért információmorzsák alapján napi ezer főnél alacsonyabb az Onbox.hu látogatottsága, amivel a több száz milliós projekt a szűk körben népszerű, apró blogok szintjén áll.

Láthatóan nem is törekszenek nagyobb népszerűséget elérni a fejlesztők. A közösségi médiában egyetlen, sosem frissített Facebook-oldal adja hírét a projekt létének. Regisztrálni csak magyar IP-címről lehet, ami a határon túli magyarokat zárja ki a felhasználók közül. Olyan fejlesztések, mint mondjuk egy mobiltelefonos applikáció, vagy egy naptár beépítése, még csak ötletként sem jelennek meg sehol. Mi több, az Onbox a New Wave Media honlapján szereplő portfólióból is kimaradt; de még az Origo oldaláról sem vezet hozzá link.