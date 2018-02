Elvesztheti lottónyereményét egy nő

Nem akarja felfedni személyazonosságát egy amerikai nő, így nem is veheti át az 560 millió dolláros lottónyereményét.

Aki valaha kitöltött már lottószelvényt, legalább egyszer elképzelte a pillanatot, amikor kihúzzák a számait. Az első pillanatok hitetlenkedését, majd az extázist. Egy New Hempshire-i nő számára a múlt hónapban mindez valóra vált, ám ennek ellenére várhatóan búcsút kell intenie az 560 millió dolláros Powerball-főnyereménynek, mert nem hajlandó felfedni a nyilvánosság előtt a személyazonosságát.

A lottónyertesekre vonatkozó szabályok értelmében mindenkinek kötelező a nyilvánosság elé állnia. Ez azt jelenti, hogy a közeli barátoktól kezdve a bűnözőkig pillanatok alatt mindenki tudomást szerez a tehetős nyertesek kilétéről – emlékeztet a The Washington Post (WP).

A New Hampshire-i nő – akit csak Jane Doe álnéven emlegetnek az amerikai sajtóban – ezért bíróságon kérvényezte, hogy a személyazonossága felfedése nélkül is átvehesse a nyereményét. „Jó ideje New Hampshire-ben él, és aktív tagja a közösségnek. Szeretné, ha ez a jövőben is így maradna, és elmehetne a zöldségeshez vagy részt vehetne egy nyilvános eseményen, anélkül hogy célkeresztbe kerülne...” – írta a bíróságnak eljuttatott közleményében a nő jogi képviselője. A nyertes hangsúlyozta, hogy szeretne „távol maradni a rivaldafénytől és a balszerencsétől”, amely gyakran üldözi a sorstársait.

A szerencsejáték képviselői azonban kitartanak amellett, hogy a rendszer alapja a transzparencia, és így védekeznek a csalások és visszaélések ellen.

„A New Hampshire-i Lottó megérti, hogy az ember élete teljesen megváltozik, ha megnyeri az 560 millió dolláros Powerball jackpotot. Sokan vitték már el a főnyereményt, így az a tapasztalatunk, hogy a nyertesekre vonatkozó szabályok rendkívül fontosak a lottó, a szelvényt kitöltők, és a játék biztonsága és integritása szempontjából. Tiszteletben tartjuk, hogy az érintett nyertes nem kívánja felfedni személyazonosságát, ám az államban érvényes, és a lottózással kapcsolatos jogszabályok rá is vonatkoznak” – olvasható a cég közleményében, amely egyértelművé teszi, hogy a nő csak akkor veheti át a pénzt, ha a nyilvánosság elé áll.

Van mit kockáztatnia. A WP több tragédiát is felidézett a közelmúltból. Az egyik leggyakrabban emlegetett történet Craigory Burch Jr. esete, aki 434 millió dollárt nyert 2015 novemberében. Két hónappal később hét maszkos ember támadt rá az otthonában, majd a gyerekei szeme láttára meggyilkolták. A barátnője szintén jelen volt, de neki megkegyelmeztek. Később azt nyilatkozta: egyértelmű, hogy párja a személyazonossága felfedése után vált célponttá.