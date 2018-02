A buszmegállóban

Megint bekékült az utcánk végén a buszmegállónk, kitették rá, hogy Soros milliókat telepítene be Afrikából és a Közel-Keletről. Ez az információ virít most ott amellett, hogy ’kétszobás, bútorozott lakás kiadó’, meg hogy 'jókarba vaskályha eladó'. Eltűnt Bubi is, a szálkás szőrű tacskó – írja a névtelen hirdető. De ez még szilveszterkor történt a nagy durrogásban. A fecni lassan lekopik a megálló oldalán.

Telepítene be – messziről ordít ránk a bűnös kifejezés. Egy feltételes mondat körül mennyi az indulat! A Közel-Keletről, hm. Nem az volt három éve a fő gond a Keletinél, hogy sokan jöttek Afganisztánból, és nem volt pastu tolmács? De ez csak úgy eszembe jut, miközben várok a buszra, és próbálom rendbe rakni a buta vidéki fejemben, mi is van itt voltaképpen. Orbánék rá akarták zúdítani Ausztriára meg a németekre a zöldhatáron érkező sokaságot, kapóra jött nekik a Keletiben a menekültek látványa. És kiadták, hogy nem szabad segíteni, mert a kormány nem akar itt migránsokat látni. A civil szervezeteknek és az önkéntes segítőknek köszönhetően nem történt végül nagyobb baj, Németország pedig vállalta, hogy megküzd az Európára zúduló menekültáradattal. Helyettünk.

Hogy mi történt azután? A nagykutyák elkezdtek milliárdos kerítést építeni, és ráálltak a külföldiek/idegenek/brüsszeliták elleni heccelődésre. Ennek a vége az újabb kék plakát a buszmegállónkban. Most tovább ingerelnek bennünket a Soros-dumával, kell nekik a hajcihő a választáshoz. Ilyen és olyan szörnyűség várna rátok, ha mi nem volnánk – ez a lényeg. A többi – Soros, Afrika, betelepítés – nem számít semmit sem. Propaganda az egész.

Állunk itt a plexi alatt reggel nyolckor, megfulladunk a bűztől, mert a városunkon teherautók ezrei pöfögnek át Pest felől. Mennek a sztrádára, elkerülő útra közel harminc éve nem jut pénz. Pénteken meghalt egy fiatalember, pár méterre a buszmegállótól, a zebrán ütötték el. Belejátszott a gázolásba a nagy forgalom meg a gyér világítás is.

Ezek tények. Nem feltételes módú mondatok.

És nem került elő Bubi sem.

Rab László