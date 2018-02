Kilóg a disznóláb

Tehetséges nép vagyunk! Ékes példája ennek egy debreceni nyugdíjas bölcsődei vezető, aki 82 évesen beleállt egy sertéságazatot támogató uniós pályázatba, és 120 millió forintot nyert. Üzleti érzékét bizonyítja, hogy miután megvette egy mátészalkai sertéstelep felét, a hetvenezer forintos saját tőkével rendelkező cég a tranzakciót követően már 67 millióra tornázta fel ezt az összeget. Büszke is lehet rá a fia, Kósa Lajos, most éppen tárca nélküli megyeijogúváros-fejlesztési miniszter.

De Kósa mama nincs is egyedül a tehetségével! Kósa miniszter államtitkárának felesége talán még nála is ügyesebben mozog a mezőgazdaság kockázatos világában. Az angolnyelv-tanár sertéstelep fejlesztésre 109 millió, más projektekkel együtt összesen 425 millió forintot nyert uniós pályázatokon, és az állam is megkínálta 61 millió forint, közpénzjellegét épp elvesztő állami forrással. Az egykori szekszárdi polgármester, a trafik osztogató ügyben elhíresült Horváth István szerint nincs itt semmi különös, mert a felesége családja évtizedek óta gazdálkodik.

Ugyanez a fideszes politikus korábban az RTL híradónak Mészáros Lőrinc sertéstelepével kapcsolatban látnoki szavakkal jelentette ki, hogy az akkor bevezetett állami támogatás nem csak a felcsúti polgármesternek kedvez. S lőn! Nem hiába mondják, hogy a sertés intelligens állat. Az utóbbi időszakban nagy karriert futott be: Bözsi néni malacát például maga a miniszterelnök tisztelte meg, amikor egy bensőséges „Helló röfi” üdvözléssel mutatta ki iránta a rokonszenvét.

Hogy mi lesz ezeknek a pénzeknek a sorsa, az persze majd kiderül. De ha megvalósulnak is a beígért beruházások, nagy kérdés, talpon maradnak-e az egyre koncentráltabb agráriparban. Mert az ingyen pénz mellé megfelelő szakértelemre, piacra is szükség van. Igaz, e vállalkozók nagyot nem bukhatnak: a számlákat úgy is mi fizetjük.

Bihari Tamás