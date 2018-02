Fejlevágással, halálos lövéssel fenyegette a rendőr a munkásokat

A bíróság nem hitte el, hogy a pihenésében megzavart részeg rendőr rágcsálókra lövöldözött volna 2016 decemberében - első fokon 5 év 6 hónap börtönre ítélték, áll a Fővárosi Törvényszék közleményében.

„Rendőrség, jöjjön ki!” – kiáltotta a vádlott a két munkásnak, aki egy budapesti, XXI. kerületi társasházának pincéjében dolgozva megzavarta a pihenését. Az ítélet szerint ittas volt, és gyógyszerektől bódult a férfi, aki az események idejében még a rendőrség kötelékében állt. A társasházkezelő cég alkalmazottai az elektromos hálózaton dolgoztak, mikor T. R. megfenyegette őket: ha nem fejezik be a fúrást, elvágja az egyikük nyakát, felmegy lakásába egy bárdért, valamint pisztolyáért is, és le is lövi őket.

A vádlott már felfegyverkezve – szolgálatra alkalmatlan állapotban – kiáltott rá az épület tűzlépcsőházában az egyik sértettre, aki viszont nem törődött vele, és egy irodába zárkózott. T. R. ekkor négy lövést adott le a tűzlépcsőház mennyezetébe. A sértett nem hallotta a lövéseket, de félt attól, hogy a vádlott ellopja a helyszínen maradt molnárkocsiját, ezért visszament. Már a molnárkocsit is behúzta a munkás az irodahelyiség folyosójára, és éppen ismét magára csukta az ajtót. A vádlott ekkor lövést adott le az ajtó mögött tartózkodó sértettre.

T. R. nagy áthatolóképességű, expanzív típusú lőszert használt, amire nem volt engedélye. Mint elmondta, nem tudta, hogy tilalmazott forgalmazású lőszer volt nála; azt csak megvette egy boltban. Maga is elismerte, hogy a lövedék a véletlennek köszönhetően nem találta el a sértettet. Elismerte továbbá ittasságát, gyógyszeres bódult állapotát, a munkások megfenyegetését, a lövéseket leadását, de állítása szerint a lövéseket rágcsálókra adta le. Azért kiabálta, „Rendőrség, jöjjön ki!”, mert így akart meggyőződni arról, hogy ott, ahová a rágcsáló beszaladt nem tartózkodik senki. Ennek nyomatékosítása miatt lőtt a levegőbe is.

A Fővárosi Törvényszék első fokon 5 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte a vádlottat emberölés bűntettének kísérlete és lőszerrel visszaélés bűntette miatt kedden. Akár 22 évet is kaphatott volna, de a bíróság szerint túlsúlyban voltak az enyhítő körülmények: melyek többek közt a megbánás és a vádlott számos dicsérettel jutalmazott rendőri múltja. Súlyosbító körülmény ellenben az ittasság, és a társadalmi bizalomvesztés, amely a vádlott rendőri mivoltából ered. A vádlottat eltiltották a közügyek gyakorlásától és lőfegyverek használatával kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától is.

Az ítélet nem jogerős: az ügyész súlyosbításért fellebbezett, illetve a kényszerítés tényének megállapításáért, a védő pedig a büntetés enyhítéséért, téves jogi minősítés miatt jogorvoslattal élt. Másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla jár el. A bíróság még a tárgyaláson elrendelte a vádlott előzetes letartóztatását