Kicentizett kiszervezések

Kínosan ügyel a főváros közbeszerzési cége arra, hogy kihasználja a versenyeztetés nélkül elkölthető keretét. Örülhet ennek a kormányfő ügyvédje is.

"Jelenleg 4 felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó megbízásunk van hatályban a 3-as metró felújítására. Ezek óradíjas megbízások, 200 órás megállapodások. Ha így kiszámolom, akkor 4 x 200 x 25 ezer, felfelé kerekítem a különböző díjakat: egyenlő 20 millió forinttal. Ennek ismeretében még kb. 40 millió forintig vehetünk igénybe közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadókat”.

Ez is olvasható abban a lapunk birtokába került 2017-es beszámolóban, amely a Fővárosi Közbeszerzési és Lebonyolító Kft. (FKL) vezetőinek készült. Arról világosították fel a cég illetékeseit, hogy eddig mennyiért vett igénybe külsős közbeszerzési szakértőket az FKL, és még mekkora összeget költhetnek el anélkül, hogy közbeszerzéssel kelljen eldönteni, kit foglalkoztatnak. A cég évi 64,1 milliót költhet el így. A tájékoztató arra is felkészíti a vezetőket, hogy mire hivatkozva kérhetik alvállalkozók bevonását: noha az FKL-nek a feladatokat saját szakembereivel kellene megoldania, kérhet külső segítséget, ha „a feladat ellátásának eredményessége annak egyedi, speciális jellege miatt más módon teljesíthető.”

Az FKL menedzsmentje ügyelt a részletekre is. A vezetői tájékoztatóban figyelmeztették kollégáikat, hogy az alvállalkozók igénybevételének mértéke nem haladhatja meg az ellátandó feladat 50 százalékát. Ha e felé lépnének, akkor már az FKL létjogosultsága kérdőjeleződne meg, a tulajdonos főváros észbe kaphatna, minek van szükség rájuk, ha nem képesek elvégezni a munkát. „Amennyiben a társaság és alvállalkozói közötti teljesítési arányok túlzott mértékben elmozdulnak, úgy adott esetben a társaság közfeladatellátási funkciója megkérdőjeleződhet” - olvasható a lapunk birtokába került anyagban.

A belső használatú dokumentumból idézettek nem harmonizálnak az FKL alapító okiratával. A céget ugyanis épp azzal a céllal hozta létre 2016-ban a főváros, hogy költséghatékonyan, a verseny tisztaságára figyelve, átláthatóan intézze cégei 100 millió forint alatti közbeszerzéseit. Kérdés, hogy a költséghatékonyságot és az átláthatóságot mennyiben segíti elő, ha belső erőforrások helyett külsős szakembereket, jobbára a versenyt elkerülve foglalkoztatnak évi 64 millió forintért.

Az FKL-hez két hete fordultunk azt kérve: adjon tájékoztatás arról, hogy kiket bíztak meg 2017-ben versenyeztetés nélkül közbeszerzési tanácsadással, és miért éppen őket választották. Választ nem kaptunk. A cég honlapján az éves közbeszerzési tervben nincs értékelhető adat, 2017-ra vonatkozóan üres nyomtatvány található, amit még 2016-ban írt alá a cég előző ügyvezetője. A közbeszerzések listája szintén 2016-os, még Kádár Attilához kapcsolódó ügyleteket tartalmaz, holott tavaly szeptembertől már Torma Szilvia vezeti a céget havi közel 1,5 millió forintos fizetéssel. Torma korábban az I. kerületben Nagy Gábor Tamás polgármester kabintejében dolgozott, 2014-től pedig Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter stábjának volt tagja, a kiemelt fejlesztéseket vizsgáló osztályt vezette.

Bár az FKL nem árulja el, kivel és összesen hány forintért szerződött, lapunk úgy tudja: az egyik közbeszerzési alvállalkozó az Aponius Consulting Kft. volt. A társaság még egy éve sem működik, 2017. május végén jegyezték be, tulajdonosa pedig Bajkai István ügyvéd. Bajkairól mostanában egyre többet hallani. Nemrég a miniszterelnököt képviselte sikeresen abban a személyiségi jogi perben, amit Hadházy Ákos (LMP) indított Orbán ellen, de védte Orbán Ráhelt is a 24.hu-val szemben. A főképpen közbeszerzésekkel és nemzetközi joggal foglalkozó, résztulajdonában álló SBGK ügyvédi iroda négy konzorcium tagjaként 13,5 milliárd forintos megbízáshoz jutott az elmúlt években a Miniszterelnökségtől. Bajkai az SBGK tagjaként 2016-ban 150 millió forint osztalékot vett fel. Bajkai ott volt a Bibó István Kollégiumban a kezdetek kezdetén, a Fidesz 37 alapítója közé tartozik. 2016-ban a legnagyobb magánadománnyal, 3 millió forinttal támogatta a kormánypártot, 2018-ban a Fidesz országgyűlési képviselő-jelöltje lett a főváros 5. számú választókerületben. Decemberben a nevével ellátott tojást kaptak terézvárosiak – választókerülete a VI. kerületbe is átér. Január végén pedig fejenként két liter, szintén nevével címkézett tejet osztott a rászorulóknak a VII. kerületi Garay téren.

Októbertől a főváros az FKL-t beolvasztotta a Budapesti Városüzemeltetési Holdingba. Kérdéseinkre egyik cég sem válaszolt, ahogyan Bajkai Istvántól sem kaptunk reagálást érdeklődésünkre.

Drága teher A főváros számára – mint arról már írtunk – eddig kudarc az FKL működése, miután többször is képtelen volt határidőre dolgozni például a BKV-nak. A BKV villamosenergia-beszerzésének pályáztatásával annyira megcsúszott 2016-ban, hogy a közlekedési társaság kénytelen volt ismét maga bonyolítani az eljárást. A BKV azonban nem tudott megszabadulni a cégtől, mert az együttműködésre a főváros kötelezi. „Tény, hogy a Fővárosi Közbeszerzési Kft. eljárása a humán kapacitáshiánya miatt több esetben lelassult, illetve elhúzódott. A Fővárosi Közgyűlés határozatai nem adnak lehetőséget a BKV Zrt. számára a szerződés egyoldalú felmondására. Adott közbeszerzései vonatkozásában a BKV Zrt.-nek a Fővárosi Közbeszerzési Kft. lebonyolítását szükséges igénybe venni” - írta lapunknak a BKV.







Zsidai Péter