Ferihegyi fosztogatók

Megelégelte a szaktárca, hogy Ferihegyen fosztogatják az utasok poggyászát és nagy razziát jelentett be. Erre valószínűleg Dél-Korea nagykövetségének figyelmeztetése miatt kerülhetett sor.

Január 19-én a budapesti Dél-koreai nagykövetség nyilvános Facebook-posztban hívta fel a figyelmet a Liszt Ferenc repülőtéren elharapódzott poggyászfosztogatásokra. Aznap több magyar utast is megloptak. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium emiatt most soron kívüli hatósági ellenőrzést rendelt el a földi kiszolgálóknál, ami kiterjed az alvállalkozókra és az üzembentartó Budapest Airport Zrt.-re is. Vizsgálják például, hogy a munkavállalók repülőtérre történő be- és kilépése során milyen biztonsági intézkedéseket tesz és tett annak érdekében, hogy megakadályozza e bűncselekmények elkövetését. A tavasz elejére várható eredménytől függően a légiközlekedési hatóság korlátozni fogja minden olyan szervezet engedélyét, amely nem képes biztosítani, hogy a Budapestre érkező vagy onnan induló utasok poggyászaikat sértetlenül és bontatlanul, azok tartalmát, értéktárgyaikat hiánytalanul kapják vissza.

A Budapest Airport (BA) közleményben azt hangsúlyozza, hogy minden hiányosságot, mulasztást nagyon komolyan vesz. Az utasok és csomagjaik szállítása a légitársaságok feladata és felelőssége, a jegykezelést és a poggyászfelvételt szerződéses földi kiszolgáló társaságok végzik. A BA hangsúlyozza, tavaly a repülőtéren több mint 3 millió poggyászt kezeltek, ezek 0,002 százaléka lehetett érintett lopási esetekben. Ez - 6000 darab - nyilván a bejelentett esetekre vonatkozik.

Bár a cég szerint jelentősen csökkent a bejelentett lopások száma, közösségi oldalukon az utasok végeláthatatlanul sorolják sérelmeiket és azt, hogyan próbálták meg őket lerázni az illetékesek. Sokan már panaszt sem tesznek, ha nagyobb káruk nem keletkezett.

A helyzettel, már tavaly nyáron foglalkozott a Magyar Ügyvéd blog. Mint írták, odáig minden pórul járt utas eljut, hogy az adott légitársaság reptéri kirendeltségének vagy szerződött földi kiszolgáló partnerének elveszettpoggyász-pultjánál kell jelentkeznie még mielőtt elhagyná a tranzitzónát. Itt óvást kell emelnie, vagyis jegyzőkönyvet felvetetnie. A rutinos utazó telefonjában van néhány fotó a bőröndökről is, mert ez nagyban egyszerűsíti a jegyzőkönyvezést. Ha a csomag sérülten érkezik, az átvételtől számított hét napon belül terjeszthet elő kártérítési igényt a légitársaságnál. Erre általában egy webes felület áll rendelkezésre, de lehet, hogy már a repülőtéren az óvás felvételekor megpróbálják rendezni az ügyet. Követelhető a károk, továbbá a csomagból hiányzó tárgyak árának megtérítése.

Ugyanakkor épeszű ember nem szállít nagy mennyiségű készpénzt, ékszereket, fotófelszerelést a feladott poggyászban, tehát nem érdemes efféle holmi eltűnését a nyerészkedés reményében hozzákölteni a valósághoz. De tény, hogy a biztonsági előírások szigorodása miatt az utasok egyre inkább rákényszerülhetnek arra, hogy nagy értékű elektronikus eszközeiket a feladott poggyászban helyezzék el. Várható, hogy az ezek ellopásából, sérüléséből származó kártérítési igények száma meg fog ugrani – véli a Magyar Ügyvéd blog.