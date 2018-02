Már az élvonalra készülnek a Hungária körúton

Az NB I-ből tavaly kieső MTK Budapest a másodosztályú bajnokság éllovasaként, saját nevelésű fiataljaira építve készül a visszatérésre.

A szintén feljutást érő pozícióban álló Kisvárdát öt, a harmadik helyezett Békéscsabát 15 pontnyi előnnyel megelőző MTK-hoz 2017 nyarán csatlakozó tréner, az előző idényben a Balmazújvárossal feljutó Feczkó Tamás és stábja tudatosan választott élvonalbeli csapatokat is a téli felkészüléshez, amelynek heteiben a klubnál nevelkedő ifjú labdarúgók is megkapják a lehetőséget a bizonyításra.

- Négy edzőmérkőzést játszottak eddig 2018-ban, legutóbb az élvonalbeli bajnok Budapest Honvéd csapatát fogadták. Jó erőfelmérőnek bizonyult az összecsapás?

- Az első félidei játékunk rendben volt a Honvéd ellen, bár sok labdát eladtunk, helyenként pontatlanok voltunk, nem nyertünk párharcokat. A második játékrészben aztán ismét lehetőséget adtunk a fiataloknak, a 17 éves Nagy Barnabás például először játszott az első csapatban, s mondhatom, nagyon jó teljesítményt nyújtva debütált. Remek erőfelmérő volt számunkra az NB I bajnokcsapatával játszani, láthattuk, hogy kire lehet számítani hosszú távon, kik azok, akik bátran odateszik magukat akár komolyabb ellenfelek ellen is.

- Januárban a Monor ellen kezdték a tesztmeccsek sorát, azóta a Mezőkövesddel, a Vasassal és a Honvéddal is játszottak. Tudatosan választottak NB I-es partnereket a felkészüléshez?

- Igen. A tavaszi szezonkezdet előtt 15 ponttal vezetünk a másodosztályban, ahol ugyan még hátravan a második félév, nekünk fél szemmel már arra is figyelni kell, hogy felmérjük, hol tartunk a leendő riválisainkhoz képest.

- És hol tartanak?

- Én a Honvéd ellen is úgy láttam, hogy még sok munka vár ránk.

- A játékoskeretük végleges, terveznek erősíteni a rajtig?

- Köszönöm, megvagyunk. Bőven van merítési lehetőségünk, hogy mást ne mondjak, az élvonalbeli csapatokkal vívott edzőmérkőzéseken például 13 tehetségünk mutatkozott be. A tavaszi idény egyik célja, hogy kiderüljön, kik azok a fiatalok, akik hosszú távon is a segítségünkre lehetnek.

Az eddigi edzőmeccsek Január 24. - MTK–Monor (NB III) 4-3 Január 27. - Mezőkövesd–MTK 2-1 Január 31. - Vasas–MTK 1-2 Február 3. - MTK–Honvéd 1-3

- Öt pont előnnyel előzik meg a másodikként következő Kisvárdát, ez a hátrány elméletileg még ledolgozható. Fontos, hogy bajnokként jussanak vissza a legmagasabb osztályba?

- Ezért igazoltunk ide a nyáron. Az idény kezdetén a stábom mellett 12 labdarúgó érkezett, mindannyian azért jöttünk, hogy bajnokként jussunk fel és közben felkészüljünk arra, ami a élvonalban vár majd ránk.

- A második félévére készül az MTK trénereként. Megtalálta a számításait Budapesten?

- Ha az NB II őszi mérkőzéseit nézzük, többet kaptam mint amit vártam, mind a csapattól, mind a klubtól. Jól érzem magam az MTK-nál, s bízom benne, hogy a következő félévben is minden ugyanonnan fog folytatódni, ahol a szünet előtt abbahagytuk.

- A Magyar Kupa nyolcaddöntőjének első párharcával kezdik a „futballtavaszt”, a megyei első osztályban szereplő Sényő ellen nem túlzás kijelenteni, várhatóan továbbjutnak. A kupasorozatban milyen célokat tűztek ki maguk elé?

- Bízunk benne, hogy minél tovább tudunk jutni a kupában, ugyanakkor az elsődleges célunk továbbra is az, hogy a bajnokságot megnyerjük. Ha emellett a kupában is sikeresek leszünk, az csak a hab lesz a tornán. Úgy gondolom, ha a sérültjeink visszatérnek és egyenesbe jövünk, bármelyik élvonalbeli csapat ellen legalább 50 százalék eséllyel szállhatunk harcba a Magyar Kupában is.

Nemzetközi párharcok Február 8-tól az MTK Budapest is edzőtáborba vonul, az NB II éllovasa Törökországban folytatja a felkészülést. Öt találkozó vár a kék-fehérekre: szombaton a szerb élvonal sereghajtójával, az FK Rad Belgráddal majd a grúz FC Dila Gorival is játszanak Feczkó Tamásék. Február 14-én az Elek Ákost is foglalkoztató kazah Kairat Almaty, 17-én a szlovák FK Poprád és a fehérorosz Vitebsk együttese lesz az ellenfél.

Hatos Szabolcs