Gulyás Gergelyt egy háziorvos verhetné meg

Összehangolt ellenzéki mozgással és egy független jelölttel a "NER szívében" sem esélytelen a változás.

Itt lakik Orbán Viktor, itt indul a választásokon a Fidesz frakcióvezetője, itt polgármester az ősfideszes Pokorni Zoltán – a XII kerület duplán szimbolikus hely a hatalomnak. Nem véletlen, hogy – legalábbis a nyilvánosság előtt – a Fidesz azt kommunikálja: egyértelműen övé a kerület. Az állítást azonban érdemes árnyalni: egyértelműen Pokorni Zoltáné a Hegyvidék. Polgármesteri népszerűsége – egy nem a nyilvánosságnak szánt pártkutatás szerint – 69 százalékos. Csakhogy van még valaki, akit érdemben ugyanígy (68 százalék) kedvelnek a kerület lakói: ő Komáromi Zoltán, aki hosszú évtizedek óta praktizál itt háziorvosként. Ez pedig azt jelenti – tekintve, hogy a polgármester nem indul az országgyűlési választásokon – nincs olyan pártpolitikus, akinek népszerűsége vetekedhetne Komáromiéval. Ez a Fidesz jelöltjére is igaz: Gulyás Gergely a maga 53 százalékos támogatottságával ugyan a DK-jelöltjét (Vágó Istvánt) veri pár százalékkal, viszont 15 százalékkal marad le a házi orvostól. Miközben a Jobbik nem rúg érdemben labdába, Szávay Istvánt mindössze 34 százalékos népszerűségével a mezőny leggyengébb szereplője.

Komáromi azonban nemcsak népszerűségben versenyképes Pokornival, hanem megbízhatóságban/szakértelemben is. Ugyanis a lakosok 68 százaléka tartja alkalmasnak a háziorvost, hogy képviselje a kerületet az Országgyűlésben (a polgármester esetében ez az arány 77 százalék). Gulyás Gergelyt viszont csak 52 százalék látná szívesen a Hegyvidék „arcaként” a parlamentben, míg a DK-s Vágó Istvánt 46 százalék tartja alkalmas honatyának. Szávay ebben a mezőnyben még inkább leszakadt: alig 22 százalék gondolj úgy, hogy rátermett képviselő válna belőle. Ráadásul Komáromi a legnépszerűbb a bizonytalanok körében (több mint a felük 50 százalékuk „országgyűlés-érettnek”) márpedig a jelek szerint ők döntik el a választást – hiszen egyelőre a kerület nem tudja vagy nem akarja megmondani, hogy kire szavaz.

Azért támpont akad. Ugyanis amikor a közvélemény-kutatók különböző verziókat (értsd: változó ellenzéki jelölteket) vázoltak, akkor a kormánypárt emberének támogatottsága nem változott. Ez két dolgot jelent: egyrészt nincs átjárás a Fidesz és az oppozíció pártjai között, másrészt a Fidesz elérte a maximumát. Azaz, ha a bizonytalanokat sikerül megmozdítani, és mintegy harmadukat szavazásra nógatni, akkor Komáromi sikerrel zárna rá Gulyásra. Feltéve hogy az ellenzéki pártok előzékenyen visszalépnek. Ha csak a DK-s Vágó István teszi ezt, akkor szoros versenyről lehet beszélni. Amennyiben viszont az LMP is gesztust gyakorol, akkor simán verhető a kormánypárt.

Ezt valószínűsíti, hogy az MSZP, a DK és az LMP támogatói 82-100 százalékban szívesen szavaznának egy baloldali jelöltre, ha annak érdemi esélye van – és így érez a bizonytalanok 68 százaléka is. Ami meglepő, az hogy a kerületi Fidesz-hívek 28 százaléka sem ódzkodna egy ilyen döntéstől És ez nem csoda, ugyanis a Hegyvidék lakosai ugyan a kerület ügyeivel elégedettek, de 57 százalékuk nem gondolja, hogy az országban jól mennek a dolgok.