Nem kapják vissza földjüket a bábonyi gazdák

Egy 90-es években elmaradt földhivatali bejegyzés miatt nem kapja vissza kárpótlásként szerzett földjét majdnem tucatnyi somogyi gazda. Másodfokon a Nemzeti Földalapkezelő megnyerte ellenük a pert, hiába művelték 18 évig a területet.

Elvesztette az állammal szemben indított pert Paksi István somogyi gazdálkodó. A Kaposvári Törvényszék tanácsa megváltoztatta a siófoki bíróság elsőfokú ítéletét, s elutasította a bábonymegyeri gazda keresetét, melyben a férfi azt kérte, állapítsák meg, hogy a 2015 decemberében a Nemzeti Földalapkezelő által állami földként elárverezett birtok az övé és tíz társáé.

A Pélpusztai Állami Gazdaság privatizációjakor, még a kilencvenes években kapták egykori dolgozóként a földjuttatást, ám a társaság jogutódaként megalakult mezőgazdasági cég hibázott, amikor nem nyújtott be megfelelő iratokat a földhivatalhoz, ezért osztatlan közös területüket a földhivatal nem jegyezte be a nevükre. A baki miatt a földárveréseken meghirdetett majdnem nyolchektáros földet egy környékbeli gazda vette meg . Paksi István már az árverésen jelezte, papírjuk van róla, hogy a birtok az övék, s nem lehet eladni. Miután a liciten nem értek célt, tiltakozásként jelképesen elfoglalták a területet. Másfél évvel később, 2016 áprilisában ezt ismét megtették, nekiálltak lekaszálni a lucernást, ám ekkor megjelent az árverésen nyertes új gazda is, aki állította, nem volt tudomása a vitás helyzetről, s ha visszakapná a pénzét, lemondana a területről.

Mivel ezt jogszerűen nem lehet megtenni, Paksi István társai nevében is pert indított a birtokért, s 2016 augusztusában a siófoki bíróság fel is függesztette az érintett föld tulajdonba adásátmajd úgy döntött: bizonyítható, hogy a terület a 11 gazdáé.

A határozat ellen a Nemzeti Földalapkezelő, mint elsőrendű alperes, illetve az új tulajdonos is fellebbezett. A törvényszék velük értett egyet, s tegnapi jogerős döntésében kijelentette: nincs rá hivatalos hatósági bizonyíték, hogy a föld a gazdáké lett volna valaha is, így hiába művelték 18 éven át a sajátjukként, az állam eladhatta a területet.

- Megvolt minden iratunk a földhivatalban, de 5-6 éve elkeveredtek a papírok – mondta letörten az ítélethirdetés után Paksi István, aki hozzátette: kisemmizték őket, s fogalma sincs, a 22 ezer forintos segélyből hogyan fogja kifizetni az alpereseknek járó 295 ezer forintnyi perköltséget. – Nem hagyom annyiban a dolgot, megyek tovább a Kúriára vagy a strasbourgi bíróságra - jelentette ki.

- Ez a per arról szólt, mekkora esélye van egy kisembernek az állammal szemben – jelentette ki a gazdák ügyét a kezdetektől felkaroló Sallai R. Benedek. Az LMP-s országgyűlési képviselő szerint bebizonyosodott, hogy semmi, közben pedig az is kiderült, közigazgatási hibákat nem lehet a bíróságon helyrehozni. A képviselő úgy látja, a jog szerint Magyarországon el lehet venni emberek tulajdonát, amiről a bíróság is elismeri, hogy járt nekik. Sallai azt ígérte a tárgyalás után, segít a gazdáknak, hogy felülvizsgálati kérelmet adjanak be a Kúriához a jogsértő eljárásra, s a jogszabálysértő ítéletre hivatkozva, hiszen szerintük hiteles dokumentumokat minősített hiteltelennek a törvényszék.

Vas András