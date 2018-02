Első Hölgy, fehér nadrágkosztümben

Melania Trump férje iránti távolságtartó magatartására figyelt fel a minap az amerikai média, miután egy sajtóhír az elnök hűtlenkedéséről szólt.

A Wall Street Journal (WSJ) arról írt, hogy Donald Trump ügyvédje 2016 októberében 130 ezer dollár „hallgatási pénz” kifizetését intézte el egy Stephanie Clifford nevű nő számára. Közvetlenül ezután az elnök szlovén származású hitvese váratlanul távol maradt a svájci Davosban tett elnöki látogatástól. Hivatalosan „időzítési és logisztikai” problémákkal indokolták, hogy Melania nem kísérte el férjét a Világgazdasági Fórumra, e problémák mibenlétét azonban közelebbről nem világították meg.

Stephanie Clifford pornófilmek sztárjaként Stormy Daniels, Stormy Waters, illetve egyszerűen csak Stormy néven ismert. (A stormy szó jelentése: viharos.) Az amerikai üzleti körök vezető politikai és gazdasági lapjaként egyébként nagy szakmai tekintélynek örvendő Wall Street Journal „magánjellegű beszámolókra” hivatkozva azt állította, hogy az ingatlanmágnás és a pornókirálynő 2006-ban került közel egymáshoz, vagyis olyankor, amikor Donald Trump már egy éve házasságban élt Melaniával, és hogy viszonyuk éveken át tartott.

A díva nyilatkozatban szögezte le, nem igaz, hogy viszony fűzte őt Trumphoz, Michael Cohen, Trump személyes ügyvédje pedig azt tagadta nyilatkozatában, hogy a 2016 októberében republikánus elnökjelölt Trump fizetett volna Clifford hallgatásáért.

Miután Melania kihagyta a davosi utat, az amerikai média feszült figyelemmel várta, hogy a 47 éves First Lady, az elnök hitvese megjelenik-e a kongresszusban, amikor Donald Trump elzengi első beszédét az unió helyzetéről. Ha elmegy az eseményre, ez lesz az első alkalom, hogy nyilvánosság elé lép a Wall Street Journal cikkének megjelenése óta – magyarázták a lázas érdeklődést.

Melania Trump nem okozott csalódást az érdekességekre vadászó médiának: megjelent ugyan, nem az elnöki limuzinban, hanem férjétől külön érkezett a törvényhozás épületéhez, és a beszéd elhangzása után külön is távozott onnan, mégpedig egy snájdig katonatiszt lovagias kíséretében.

De a legnagyobb feltűnést azzal keltette, hogy fehér nadrágkosztümöt viselt. Ez az öltözék nagyon hasonlatos volt ahhoz, amit számos nő viselt tavaly egy Trump-beszéd alatt a Fehér Házban. A fehér nadrágkosztümbe öltözöttek a női választójogért a huszadik század elején küzdelmet folytató feministáknak, az úgynevezett szüfrazsetteknek a mozgalmáról kívántak megemlékezni. Melania Trump kongresszusi kosztümjéről a beszámolók zöme úgy vélekedett, hogy az elnök hitvese saját egyéniségének önálló voltát kívánta hangsúlyozni.

Az elnöki beszédnek a Trump család magánélete és az érdeklődő média szempontjából kiemelkedően kínos pillanata volt, amikor Donald Trump a család fontosságáról tett megállapítást. Melania ekkor fagyos tekintettel ülve maradt, miközben körülötte mindenki felállva lelkendezett a szónok szavain.

Mielőtt a washingtoni közbeszédben eluralkodott volna a „Monica Lewinsky szelleme lengi be a Fehér Házat” érzés, az elnöki pár egyes értelmezések szerint kiegyensúlyozó célzatú programot iktatott be: együtt utaztak el Ohio államba.

A helyszíni riporterek tudósítás gyanánt olyan részletekről számoltak be, hogy Donald és Melania beszélgetett egymással, amikor az Ovális Irodából kilépve a helikopterhez mentek. A helikopter az Andrews légitámaszpontra vitte őket, onnan pedig az Air Force One fedélzetén repültek Ohióba. A repülőgép lépcsőjének tetején, mielőtt beszálltak volna a gépbe, Melania hátba bökte Donaldot. A megfigyelők némi találgatásba bocsátkoztak azt illetően, hogy ez valamilyen türelmetlen mozdulat, vagy pedig a tréfás gyöngédság megnyilvánulása volt-e.

Ohióba érkezve Melania Trump mindenesetre azonnal „lepattant” a hivatalos államfői programról – arról szól keretes írásunk -, és inkább Cincinnatiben meglátogatott egy gyermekkórházat.

Hiányolja Trump a demokraták vastapsát

A demokrata törvényhozók nem csatlakoztak a republikánusok ütemes tapsához, amikor Donald Trump elnök az unió helyzetéről a minap elmondott beszédében az amerikai gazdaság által tavaly elért eredményeket magasztalta – néhány esetben a tények által indokoltnál is lelkesebben. Ezt a demokrata visszafogottságot Trump az Ohio állambeli Blue Ashben elmondott beszédében „amerikaiatlan” megnyilvánulásnak minősítette, sőt megkockáztatta azt is, hogy az ilyesmi, amikor nem örülnek a nemzet sikereinek, „akár árulásként is felfogható”.

Trump szerint a demokraták számára fontosabb, hogy ő, a republikánus elnök sikertelen legyen, mint az, hogy Egyesült Államok sikereket arasson.

A tudósítások ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy az elnök ohiói programján nem jelent meg például John Kasich, az állam republikánus szenátora, aki mind az egészségbiztosítás, mind a bevándorlás, mind az orosz beavatkozás kivizsgálása kérdésében nyíltan szemben áll Donald Trumppal.

A Blue Ash-i beszéddel nagyjából egy időben produkált meredek zuhanást az amerikai részvénytőzsde. A Dow Jones index a hétfői nap zárásakor több mint 1150 pontos visszaesést mutatott, ami rekord arányúnak számít az egy nap alatt bekövetkezett értékcsökkenések sorában, és nagyjából az elmúlt egy év növekedését lenullázta. Trump erre a fejleményre a beszédben nem tért ki, pedig riasztó adatok már annak elmondásakor is voltak a tőzsdei fejleményekről. Amikor pedig az elnök visszaindult Washingtonba, a riporterek megpróbálták kérdezni erről, de nem kaptak választ.

Végül Sarah Huckabee Sanders, a Fehér Ház szóvivője tett nyilatkozatot, miszerint az amerikai gazdaság alapjai hosszú távon „továbbra is kivételesen erősek”, és Trump adócsökkentése, illetve szabályozási reformja további muníciót fog adni a prosperáláshoz.

Kárpáti János