Tőzsdék - Zuhanás van, de pánik nincs

A legfontosabb amerikai részvényindex a Dow Jones még sohasem vesztett annyit az értékéből, mint a napokban. A gazdaságok stabilak, de az árfolyamok száguldása kilenc év múltán véget ért.

Tanácstalanul állnak a tőkepiaci szereplők világszerte, a hétfői amerikai tőzsdei árfolyamzuhanás kiváltó okait, de legfőképpen időzítésének magyarázatát keresve, és lefolyásával időtartamával kapcsolatban is nagy a bizonytalanság. Vannak akik lekicsinylik a mértékét illetően a New York-i tőzsdén eddig még soha nem tapasztalt korrekciót. Abban viszont egyetértés született, hogy a világválság végét jelző 2009-as évet követő tőzsdei rali után ismét új korszak kezdődött el a világ börzéin. A krízist követően a világ legjelentősebb cégei ütésállóbbá váltak, és a jegybankárok, akik az irányadó vagy más néven alapkamatot alakítják, reálisabban ítélik meg a piacok helyzetét, mint az korábban történt. Vagyis semmiképpen sem lehet arról beszélni, hogy ismét egy gazdasági világválság "előszobájába" értünk. Ugyanis világszerte jelentős profitokat tudnak zsebre tenni a cégtulajdonosok, az infláció még csak mostanában kezd világszerte növekedni, mégpedig úgy, hogy a pénzromlás üteme kordában tartható.

Kusza számok - A kijelző képe feltűnően gyorsan változott

Ugyanakkor még az elmúlt héten megszólalt a számos tőkepiaci vihart megélt, egyébként magyar származású Alan Greenspan, aki 1987 és 2006 között állt az amerikai szövetségi bank, a FED élén. A bankár, aki a maga időszakában több válság alatt vállalt vezető szerepet a "rendrakásban", a BloombergTV-ben arra figyelmeztetett, hogy a helyzet aggasztó, mert nem is egy, hanem egyszerre két "buborék" alakult ki a piacon. Véleménye szerint a befektetők mind a részvény-, mind a kötvénypiacon akkora "lufit fújtak", ami könnyedén kipukkanhat. Más szóval ez annyit tesz, hogy a túlfűtöttség időszaka lejárt. Rövid távon látszólag minden rendben van, vélekedett a bankár, ám látványos növekedésnek indultak Amerikában a hosszú futamidejű kötvények kamatai, amelyek nagyon fontos hatással vannak a gazdaságra. Hosszú évekig 0 és 1 százalék között mozogtak a 10 éves lejáratú kötvények kamatai, amelyek mostanra 2,75 százalékosra növekedtek. Ami azért is feltűnő, mert mindez amerikai dollárban értendő. Ha összevetjük a magyar forintkötvények, ugyanilyen futamidejű 2,38 százalékos kamatával, vagy azzal, hogy a német eurókötvények után csak 0,70 százalékot fizetnek, akkor nyilvánvaló, hogy az amerikai gazdaság megítélése Donald Trump eddig sikeresnek látszó egy éves elnöki működése alatt most először romlott.

Vigyázat bitcoin! Tendenciájában szabadesésben van a Bitcoin árfolyama, annak ellenére, hogy tegnap este éppen 3 százalékos izmosodást mutatott. Az elmúlt másfél hónapban a megelőző időszakhoz képest az egyharmadára zsugorodott a virtuális pénz árfolyama 20 ezer dollárról 7 ezer dollárra. Az Európai Központi Bank tegnap komoly figyelmeztetést adott ki és óvatosságra intett a kriptovaluták vásárláskor. Több amerikai bank pedig megtiltotta, hogy ügyfelei hitelkártyára vásároljanak bitcoint.

A pesszimizmus hátterében részben az inflációtól és a kamatemelésektől való félelem áll - így vélekedett Németh Dávid. A K&H Bank vezető elemzője szerint csak az a kérdés, hogy egy tartós lejtmenet kezdetéről vagy megingásról van-e szó. A piaci vélekedések inkább az utóbbit valószínűsítik, mivel még rengeteg pénz van a porondon és ez megállíthatja a további esést. Ugyanakkor az is valószínű, hogy a mostani gazdasági helyzet miatt az utóbbi időszakban bekövetkezett látványos részvénypiaci emelkedéstől el kell búcsúzni - fűzte hozzá a szakember, aki már múlt pénteken úgy érzékelte, hogy megváltozott a hangulat a piacokon.

Akkor látott napvilágot ugyanis a befektetők figyelmének középpontjában álló amerikai bérstatisztika, amely a vártnál nagyobb mértékű béremelkedésről szólt. Emiatt felerősödtek az inflációs félelmek és egyre több befektető számít arra, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed a korábban várt 2-3 kamatemelés helyett akár 4 alkalommal is növelheti a kamatszintet, ami a részvénypiacok számára kedvezőtlen. Szinte bizonyosra veszik, hogy már márciusban ismét emelnek az amerikai dollár kamatán. Ebben a tekintetben lassan már csak a magyar jegybank tanúsít konok magatartást. Mint Nagy Márton alelnök a hét elején kijelentette, ne is számítson senki arra, hogy 2020 vége előtt mozdítanának a forint másfél esztendeje 0,9 százalékon beragadt alapkamatán.

A K&H Bank vezető elemzője abban bízik, hogy a befektetők előbb-utóbb ismét vásárlóként jelenhetnek meg a tőzsdéken, ezzel megállítva az árfolyamesést. Igaz, a következő napokban még hullámvasúton maradhatnak a legfontosabb tőzsdeindexek.

Ezt igazolandó, a Budapesti Értéktőzsdén tapasztalható jelentős eladói nyomásról számolt be tegnap a Népszava érdeklődésére Samu János, a Concorde Értékpapír Zrt. vezető elemzője, de pánik jeleit nem lehetett tapasztalni. Valamennyi vezető részvény árfolyama esett a hétfői záróárhoz képest, a BUX-index 2,4 százalékos,az OTP árfolyama 3,3, a Mol 2,6, a Magyar Telekom 0,65, a Richteré pedig 1,25 százalékot vesztett az értékéből. Álláspontja szerint nem lehet megjósolni, hogy napok, hetek vagy csak hónapok múlva stabilizálódnak ismét a budapesti tőzsdei árfolyamok. Samu János szerint sincs rossz állapotban a világ gazdasága, hiszen mind Európában, mind az Egyesült Államokban erőteljes növekedés tapasztalható, amelyet a most kezdődött tőzsdei krízis sem fog visszavetni.

A bukás mértéke költségvetésünk ötvenszerese Elképesztő összeget bukott egyetlen nap alatt a világ, miután Amerikából indulva tőzsdei pánik söpört végig a bolygón. A mérleg a londoni The Daily Mail cikke szerint 4 ezer milliárd amerikai dollár veszteség, melyet ha megpróbálnánk leírni, a szám valahogy így nézne ki: 4 000 000 000 000 $. Ez átszámítva nagyjából 1 000 000 000 000 000 vagyis egybilliárd forint. Ennyit buktak a tőzsdéken világszerte, ami annyi pénz amellett, hogy Magyarország tavalyi költségvetése több, mint ötvenszer férne bele.

Az európai tőzsdék 2 százalék körüli veszteséggel zárták a napot. A legfontosabb New York-i indexek tegnap viszont csak kis mértékű csökkenéssel kezdtek: a Dow Jones -0,2, a S&P500 -0,4 százalékos áreséssel, de időnként enyhén átmentek a pozitív tartományba is. A visszaesés erőteljes mérséklődése azt jelzi, hogy a zuhanás oka az volt, hogy számos spekulánst felszólítottak brókercégek, hogy vagy zárják a pozícióikat vagy töltsék fel megbízásaikat. Szinte mindenki az előbbit választotta, ami erőteljes részvénykínálatot teremtett, a megszolgált profitot felvették.

A japán részvénypiacon is rég nem látott zuhanás volt tapasztalható tegnap. Haruhiko Kuroda, a japán jegybank elnöke nyilatkozatában igyekezett megnyugtatni az ázsiai befektetőket, szerinte az extrém mozgásokban nincs semmi rendkívüli, a részvényárfolyamokat ugyanis rengeteg tényező befolyásolja.

Londoni elemzők szerint valószínűtlen, hogy az elmúlt napok globális tőzsdei árfolyamzuhanásainak komolyabb negatív reálgazdasági hatásai lennének.

Érdeklődésre számíthat az Oxfordi Egyetem Londonban működő gazdasági kutatóműhelyének, az Oxford Economics makrogazdasági elemzőinek kedden ismertetett némileg optimista helyzetértékelése. A ház számítási modellje szerint, ha a vezető tőzsdék részvényárfolyamai globális átlagban 10 százalékkal zuhannak, a hét vezető ipari hatalom (G7) együttes hazai össztermékének (GDP) nominálértékét ez csak 0,3 százalékkal csökkentené kétévi távlatban. Az Oxford Economics kimutatása szerint a globális részvényárfolyam-átlag az év eleje óta mindössze 1 százalékkal csökkent, ráadásul a globális vállalati szektor erőteljesen felfelé tartó nyereségességi ciklusa sem tipikus háttere egy esetleg hosszan elhúzódó, nagy piaci visszaesésnek.

Ejnye-bejnye az MNB-nek Az MNB eredményének alakulását a 2013 és 2016 közötti időszakban a hazai alapkamat, a forintárfolyam, a forint- és a devizabefektetéseken elérhető hozamok és a tartalékok nagysága határozta meg - olvasható az Állami Számvevőszék (ÁSZ) tegnap megjelent elemzésében, amelynek az az érdekessége, hogy a Matolcsy György által vezetett jegybankról most mondtak először véleményt a számvevők. "Nyereségének a 2013-2016. évek között stabil eredménytényezője volt a devizaárfolyamok alakulásából származó pozitív eredmény, ami szintén mérsékelte a költségvetési kockázatot. Az MNB az éves eredményét minden évben eredménytartalékba helyezte, mely 2013-2016 között többszörösére nőtt, biztosítva a későbbi esetleges veszteségek fedezetét. Ez alól a 2015. évi eredmény kivételt jelentett, melyből 2016-ban 50 milliárd forint osztalékot fizetett a jegybank a központi költségvetésbe – ezzel csökkentve a költségvetés finanszírozási igényét és az államadósságot" - írja az ÁSZ. Arról viszont megfeledkeznek, hogy az MNB korántsem nyereségérdekelt állami részvénytársaság, és az árfolyamnyereséget a devizahitelek átváltásakor érte el. A megtermelt nyereségből hozta létre a felettébb kétes célú alapítványait, 260 milliárd forintból. Az egyszeri 50 milliárdos költségvetési befizetés ehhez képest korántsem mondható dicséretesnek. Egy feddő gondolatot is olvashatunk a jelentésben: az ÁSZ felhívta a figyelmet arra, hogy a központi költségvetés hosszú távon nem tud eltekinteni attól, hogy az MNB a nyereségét befizesse a költségvetésbe. Emellett arra is fel kell készülniük, hogy az árfolyamokon esetleg veszteséget szenved el. (Amit viszont a költségvetés térít meg.)







Bonta Miklós