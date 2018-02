Újabb doppingeset a kajaksportban

Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-kenu Szövetség (MKKSZ) elnöke a szervezet évadnyitó sajtóeseményén tegnap elismerte: jelenleg is van egy doppingeset a sportágban, de a jogerős ítélet megszületéséig nem hozhatják nyilvánosságra az érintett sportoló nevét.

"Egy, az MKKSZ égisze alá tartozó sportoló A-mintája pozitív lett, a versenyzési jogát felfüggesztettük. A sportoló kérte a B-próbát, ez is pozitív lett, ezek után a HUNADO, a Magyar Antidopping Csoport lefolytatja a doppingeljárást" - közölte Schmidt Gábor, aki azonban visszautasította azt a megközelítést, hogy doppingbotrány lenne a sportágban. - Az MKKSZ élére állt a doppingellenes harcnak és elkötelezett a tiszta sport mellett. Tavaly és idén is 25 millió forintos megrendelést adtunk, adunk a HUNADO-nak, az egyik általunk megrendelt vizsgálat során derült ki a mostani eset is. Emellett felvilágosító munkát is végzünk a fiatalok körében – tette hozzá a sportvezető.