Kukucs! - Lámaszépség a moszkvai állattenyésztési kiállításon

A derűs képű patást Oroszország vezető állattenyésztési és állattenyésztési kiállításán, az AgroFarmon kapta le Eugene Odinokov, a Sputnik fotósa. A mustrán 30 ország 390 kiállítója mutatja be portékáját. A kiállítás résztvevői az állattenyésztő ipar termékeinek gyártására és feldolgozására szolgáló technológiákat is bemutatnak, illetve kínálnak.

A láma (Lama glama) az emlősök (Mammalia) osztályának a párosujjú patások (Artiodactyla) rendjébe, ezen belül a tevefélék (Camelidae) családjába tartozó faj. Elnevezése a perui indiánoktól ered. Ősei Észak-Amerika középső síkságain éltek 40 millió évvel ezelőtt. Három millió évvel ezelőtt költöztek át Dél-Amerikába. A legutolsó jégkorszak végén az összes teveféle kihalt Észak-Amerikában. 2007-ben több, mint hét millió láma és alpaka élt Dél-Amerikában.

A láma társas, barátságos és kíváncsi állat, azonban olykor csökönyös is lehet. Ha a terhet, amit hord a hátán, túl nehéznek találja, nem mozdul meg. Csak akkor engedi, hogy rátegyék a hátára, ha más lámák is a közelében vannak. A láma háborítatlan körülmények között akár 20 évig is élhet. (Wikipédia)