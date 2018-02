Clemenceau harcias

Talán ez a háború lesz a legutolsó. Meg kell, hogy szabaduljon a világ ettől a pestistől.

Zürichi távirat szerint a „Telegraaf" című ántánt-párti hollandi lap Clemenceau francia miniszterelnök nyilatkozatát közli, amely többek között ezeket mondja:

— A háború addig tart, amíg Németország föl nem ébred álmából. Olyan nép, mint aminő a német, amely kitűnő tulajdonságokkal rendelkezik, föl kell, hogy végre ébredjen, ha azonban továbbra, is a militarizmus marad náluk az úr, mi továbbira is készek vagyunk arra, hogy fölfogjuk az ellenünk intézendő támadásokat s válaszoljunk is azokra.

Válaszunk azonban olyan borzasztó lesz, hogy talán ez a háború lesz a legutolsó. Meg kell, hogy szabaduljon a világ ettől a pestistől.

Népszava 1918. február 7.