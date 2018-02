"Csak" allergia - Bagatellizáljuk, de nem kellene

Annak ellenére, hogy hazánkban a lakosság több mint 50 százaléka érzékeny legalább egy allergénnel szemben, a betegség súlyát még mindig kevesen ismerik fel – mondta Prof. Dr. Nékám Kristóf a Budai Allergiaközpont orvosa.

Ugyan az allergiák kezelése egyre növekvő terhet ró a társadalomra – gyógyszer és egyéb költségek, elvesztett munkanapok, teljesítmény csökkenés – a betegséget a mai napig „csak allergia”-két kezelik, ez pedig legalább annyira hozzájárul a betegség terjedéséhez, mint az öröklött hajlam, a környezeti tényezők vagy az életmód. A nem megfelelően kezelt betegnél idővel újabb allergiák jelenhetnek meg, illetve szövődményként asztma is jelentkezhet.



A hiányos ismeretek még az olyan tünetegyüttesek kapcsán is megmutatkoznak, mint az anafilaxia, amely a legsúlyosabb allergiás reakció. Elsősorban földimogyoró, diófélék, halak és tenger gyümölcsei okozzák, de kiválthatja tejfehérjék, tojás, szója, egyes gyógyszerek fogyasztása és rovarmérgek is. Ételallergia esetén akár gégevizenyő, vérnyomáscsökkenés, sápadtság, ájulás és eszméletvesztés is bekövetkezhet. Kezeléséhez adrenalin injekcióra lehet szükség, amit a beteg a saját combjába ad be, ha a tünetei jelentkeznek. Csak ez képes megelőzni, hogy az állapota súlyosbodjon, míg a sürgősségi ellátás megérkezik.

2014 év vége óta - uniós jogszabály alapján – Magyarországon is törvényi előírás, hogy az élelmiszerek csomagolásán fel kell tüntetni az allergéneket. Egy 2016-os hazai felmérés szerint azonban a termékek 61 százalékánál nem volt megfelelő az allergének jelölése: sok helyen rossz, vagy hiányos, illetve rossz olvashatóságú, elérhetőségű jelölést találtak.

Az új allergiák megjelenése is folyamatos kihívást jelent, ahogy az is, hogy egyre fiatalabb korban jelentkeznek az első tünetek. Ezeket azonban idejében felismerve és kezelve, szükség esetén a családban elvégzett szűrővizsgálatokkal is kiegészítve biztosítható a betegek jó életminősége és megelőzhető a betegség súlyosbodása is.