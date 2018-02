Fodornak már a híre is rombol, a szocialisták szomorúak

Komoly szavazatveszteséget könyvelhet el az MSZP, miután az országgyűlési választásokon nem áll rajtvonalhoz a gyöngyösi polgármester. Nagyrészt a szocialista vezetés bénázása miatt.

Nem boldog attól az MSZP, hogy Hiesz György gyöngyösi polgármester visszaadta képviselő-jelöltségét, illetve kilépett az MSZP-ből is. Nem önmagában ez szomorítja a képviselőket, hanem az, ami idáig juttatta a gyöngyösi polgármestert.

Nem vitás, többen úgy emlékeznek, hogy Hiesz Györgyöt még Botka László beszélte rá a jelöltségre, de már akkor is szabódott, a korábbi szocialista miniszterelnök-jelöltnek több rásegítő beszélgetést kellett folytatni vele. De hezitálás ide vagy oda, a jelek szerint a polgármester elszánta magát rá, hogy végigcsinálja a kampányt, már a szórólapjait is kinyomták. Hogy győzni nem tudott volna, az majdnem biztos, hiszen 2014-ben itt Vona Gábor mintegy 19 ezer szavazatot szerzett, a fideszes Horváth László pedig majdnem 20 ezret – a szocialista jelölt (akkor Sós Tamás) körülbelül 11 ezret tudott. Azóta az erőviszonyok változtak, Vona támogatottsága elvékonyodott, Horváthé vastagodott, ám a helyi közélet ismerői szerint Hiesz 10-11 ezer voksot besöpört volna.

Csakhogy a jelek szerint egy rossz alku következtében a Magyar Liberális Párt elnöke indulhat Gyöngyösön. Csakhogy a helyben csöppet sem beágyazott Fodornak legföljebb 2-3 ezer voksot valószínűsítenek. (Többek között azért, mert a szocialista szimpatizánsok egy jó részét sem lehet rávenni, hogy rá szavazzon.) Magyarán az MSZP sok ezer töredékszavazattól szabadítja meg magát. Ez önmagában baj – amit megfejel, hogy egy helyben beágyazott jelöltet áldoznak be valakiért, akinek rossz az üzenete. (Fodorról sok mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy a jövő embere. És azt sem, hogy a múlt innovatív figurája.)

Úgyhogy a „nem boldogság” első oka, hogy az MSZP rontja választási esélyeit. A nem boldogság második oka, az ügy önkényes menedzselése. Miután ugyanis az MSZP elnöksége egyhangúan elutasította, hogy Fodor helyet kapjon az MSZP és a Párbeszéd listáján, Molnár Gyula közölte Hiesszel, hogy nem ő indul abban a körzetben. Egybecsengő források szerint a pártelnök egyeztetés nélkül döntött így. És ezzel kényszerhelyzetbe hozta Hiesz Györgyöt. Hiszen a polgármesternek át kellett gondolnia, milyenek lesznek az esélyei egy gyenge, a szocialista szavazókat passzivitásba taszító választási kampány után – amennyiben újrázni akar városvezetőként. És ebből a szempontból valószínűleg az a jobb, ha elkezd független imidzset építeni.

Ráadásul az, hogy ha helyet csinálnak Fodor Gábornak, az az MSZP választási stratégiáját is veszélyezteti. A szocialisták több helyen független jelölt mellé sorolnak be, amennyiben az valóban esélyes. Számos MSZP-s politikus viszont azért lobbizik a háttérben, hogy kevesebb független/más pártból jövő kapjon helyet a listán. A hivatalos indoklás szerint azért, mert ha független veszít, akkor elvesznek a töredékszavazatok. A valós ok persze az, hogy felférjenek az egyes MSZP-s politikusok politikai holdudvarához tartozó személyek is. Egy ilyen Fodor-eset viszont a „külsős-ellenességet” erősíti, áttéttelesen pedig a függetlenekre építő politikát gyengíti.

Arra pedig kár lenne hivatkozni, hogy hirtelen válsághelyzetet kellett orvosolni, hiszen Karácsony Gergely a Népszavának adott interjújában már két hete jelezte, hogy feltehetően nem emelik be a liberálisokat a szövetségbe. Információink szerint az ügy egyelőre nem lefutott – persze az kérdés, hogy ilyen helyzetben miképp lehet bármit visszacsinálni.