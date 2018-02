Lefejezték a Newsweeket - Taps járt a kirúgott újságíróknak

Lefejezték az amerikai Newsweek hetilap szerkesztőségét, értesült a CNN. A nagy múltú lap munkatársai túl sokat foglalkoztak saját tulajdonos cégük sötét ügyeivel.

A Newsweek Médiacsoport ellen pénzmosás gyanújával folyik nyomozás. A pénzmosási ügy szálai egy keresztény vallási csoporthoz is elvezettek. Januárban a hatóságok házkutatást is tartottak a szerkesztőségben, és lefoglaltak több számítógépes szervert. Az elmúlt hetekben a vállalat egy szexuális zaklatási ügy okán elbocsátotta egy vezető beosztású munkatársát. Ezek után a médiacsoport többségi részvényese is lemondott elnökségéről és távozott a cég pénzügyi igazgatója is – mindezeket a két kirúgott újságíró: Josh Saul és főleg Celeste Katz írta meg. Bizonyos témák esetében együtt dolgozott még velük Josh Keefe is, bár őt – munkatársai nyomására – végül nem rúgták ki. Beszámolók szerint a szerkesztőségben tapssal búcsúztak Katze-tól.

A szerkesztőség lefejezésének Bob Roe főszerkesztő, Ken Li vezető szerkesztő és a két riporter esett áldozatul. Matthew Cooper újságíró önként mondott fel. Ő távozása okaként olyan problémákat is megjelölt, mint a korrekt tájékoztatás feláldozása a kattintásokért. David Sirota oknyomozó újságíró szintén távozott, és a CNN értesülései szerint a Newsweek többi munkatársa is lendületes álláskeresésbe kezdett hétfő óta.

A Newsweek először 1933-ban jelent meg. Fénykorában világszerte 4 milliónál többen olvasták.