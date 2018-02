Párizs behavazódott, és még nincs vége (videók)

Megbénult az élet Párizs környékén a hétfő óta tartó havazás miatt - írja az Euronews. Az MTI tudósítása szerint több száz autós ragadt az utakon kialakult dugókban, sokan kényszerszállásokon töltötték az éjszakát.



A francia meteorológiai szolgálat 25 északi megyében, köztük a főváros környékén meghosszabbította a közúti közlekedésre vonatkozóan a riasztást a havazás és jegesedés miatt. Az előrejelzések szerint ugyanis szerdára 15-20 centiméteres hóréteg lepi el Párizst. Estére elállhat ugyan a havazás, de éjjelre mínusz tíz fokos hideget ígérnek, ezért a havas utak csúszóssá válhatnak, pénteken pedig újabb havazásra kell számítani.

A párizsi repülőtereken, ahol reggel 13 centiméteres volt a hóréteg - több járatot töröltek, a vasúti közlekedésben továbbra is jelentősek a késések, a fővárosba vezető egyik déli autóúton 1500-2000 autós szorult a gépkocsijába a hatalmas dugóban, a kimentésük jelenleg is tart. Sokan az utak szélén hagyták a járműveiket és a főváros környéki települések sporttermeiben kialakított sürgősségi ellátó helyekre siettek.

Közlekedés a Montmartre utcájában

A francia fővárosban hétfőn kezdett szakadni a hó, komoly gondokat okozva a vonatközlekedésben és az autóutakon. Kedd estére mintegy hétszáz kilométeres dugó alakult ki a főváros környéki sztrádákon, az elővárosi buszok egyáltalán nem járnak, ahogy az iskolabuszok sem közlekednek. A kedvezőtlen időjárás miatt az Eiffel-tornyot is lezárták.

Az ítéletidő miatt országszerte újabb ezer sürgősségi szállást nyitottak meg a hajléktalanoknak. A Párizs környéki Ile-de-France régióban 46 átmenti szállást nyitottak meg mintegy hatszáz fő részére, hétszáz embert a pályaudvarokon, több mint kétszázat az Orly repülőtér termináljaiban láttak el szerdára virradóra.

A múlt hét végén érkezett hirtelen lehűlés azért is okoz nagy meglepetést, mert Franciaországban az elmúlt évtizedek legmelegebb és legcsapadékosabb januárja volt az idei, amely Párizsban is áradást okozott. A francia kormányt sorozatos támadások érik, hogy nem készült fel a havazásra, amelyhez hasonló legutóbb 2013 januárban volt a fővárosban. "Nem kéne bármit is elhitetni a franciákkal és be kéne látni, hogy elég nehéz megmondani előre, hány centiméter hó fog esni" - mondta Benjamin Griveaux kormányszóvivő az RTL rádióban. A politikus ugyanakkor megígérte, hogy a kormány le fog vonni minden következtetést a kialakult kaotikus helyzetből.

Szakértők szerint a havazás kedd este a csúcsforgalom idején erősödött fel, a hókotrók képtelenek voltak az utakat megtisztítani. Szerdán mintegy 2500 tűzoltó és csendőr vett részt az utak felszabadításában a fővárosi régióban. Párizsban 12 centiméteres volt szerda délelőtt a hóréteg, a város, ahol a felszíni tömegközlekedés leállt, a BFM hírtelevízió kommentárja szerint egy skandináv fővárosra emlékeztet. A belügyminisztérium arra kérte a párizsiakat, hogy lehetőleg ne üljenek gépkocsiba a "rendkívüli helyzetre való tekintettel".