Nem mindegy, mitől fáj

Az olyan mozgásszervi panaszok nagy része, amelyekkel orvoshoz fordulunk, nagyrészt az ízületeken kívüli részek, szalagok, inak, izmok megterheléséből erednek, nem mindig valódi, ízületet érintő károsodásról van szó – írja Dr. Szamosi Szilva reumatológus szakorvos a WEBBetegen.

Ezt azért fontos tudni, mert sokszor meg lehet spórolni a drága vizsgálatokat, ha a reumatológus megállapítja, mi áll az egyébként egészséges ember fájdalmainak hátterében. Ilyen lehet például a lúdtalp, ami banális problémának tűnik, és a közhiedelemmel ellentétben nem is csak kozmetikai probléma. A lábboltozat süllyedése ugyanis hosszútávon jelentős szövődményekhez, fájdalmakhoz, sőt akár mozgáskorlátozottsághoz is vezethet. Oka nemcsak testsúly növekedése, hanem csecsemőkorban történt korai talpra állás, túlerőltetés, illetve magas sarkú, keskeny orrú lábbelik viselése is lehet.

Az orvoshoz fordulás ötödik leggyakoribb oka a derék- és hátfájás. A fiatalabb korban jelentkező gerincpanaszok általában gerincferdülés, hanyagtartás vagy ritkább esetben fejlődési rendellenesség következményei. Hirtelen jelentkező fájdalmat okozhat törés, daganat, gyulladás, vagy komolyabb ideggyógyászati eltérés is, de ekkor általában egyéb kísérő tünetek is vannak, mint például láz, fogyás, valamint laboratóriumi eltérések.

A porckorongsérv nyomhatja a gerincvelőből kilépő ideggyököket, és szinte tűrhetetlen fájdalmat okoz. Állapota rosszabbodhat, de összezsugorodva vissza is fejlődhet. Gyulladáscsökkentővel általában kezelhető, de hosszadalmas a gyógyulás: három héttől három hónapig is eltarthat, és akár ki is újulhat. Műtétre azonban csak ritkán van szükség.