Ők tehetik színesebbé az ötkarikás játékokat

Több mit száz versenyszámban osztanak érmeket Pjongcsangban, ám sokaknak már az is óriási tett, hogy egyáltalán versenyezhetnek a téli olimpián.

Julian Yee

Noha a hivatalos megnyitóünnepségre csak holnap kerül sor, magyar idő szerint kora hajnalban megkezdődött a 2018-as téli olimpia Pjongcsangban. A játékok alatt összesen 102 versenyt bonyolítanak le 15 sportágban, idén pedig hat új versenyszám került az olimpiai programba, most először láthatunk például csapatversenyt az alpesi sízőknél vagy Big Air snowboard versenyeket.

Az idei lesz az lesz az első olyan téli olimpia, ahol száznál több aranyérmet osztanak ki, ugyanakkor sokaknak már az is nagy eredmény, hogy egyáltalán részt vehetnek a pjongcsangi játékokon. Talán az 1988-as jamaicai bobcsapat vagy Michael Edwards (Eddie, a sas) példája is közrejátszhatott abban, hogy idén igencsak színes mezőny áll össze Dél-Koreában.

A téli olimpiák történetében először Nigéria is elindul egy versenyszámban, hiszen női kettesbob- csapata kvalifikálta magát a vidalra. A Seun Adigun-Ngozi Onwumere duó (a tartalék Aukoma Omeoga) ezzel nagy mérföldkőhöz érkezik, lévén Afrikából még sem férfi, sem női bobcsapat nem vett részt ezelőtt ötkarikás játékokon.

Seun Adigun

Noha első azt gondolhatnánk, amatőr sportolókról van szó, ez nem így van. Kormányosuk, Seun Adigun nigériai szülőktől született Chicagóban, s miként sokakkal megtörtént már, ő is atlétából lett bobos – Afrika-bajnok gátfutó volt, a 2012-es olimpián is szerepelt - , csakúgy, mint két társa, a szintén Amerikában élő Onwumere és Omeoga. Külön érdekesség, hogy Adigun 2016-ban verbuválta össze a csapatot, s együtt alapították meg a nigériai sportági szövetséget is.

A 32 éves sportoló a napokban felidézte a kezdeteket, s mint mondta: 2014-ben, egy texasi garázsban tette meg az első lépést, fából és különböző hulladékokból szánkót készített magának, akkor kezdett álmodozni az olimpiai részvételről. Adigun arról is beszélt, nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy többször is a legendás jamaicai bobcsapattal hasonlítják őket össze. "Ez nagy megtiszteltetés, hiszen azok a srácok belekezdtek valami olyasmibe, aminek komoly hatása volt, és még most, harminc évvel később is tudják, kik ők. Csodálatos az összehasonlítás" - mondta Adigun.

Jeffrey Webb

Omeoga azzal büszkélkedett, triójuk megalakulása óta szívmelengető a közvélemény reakciója. "Sokan beszélnek rólunk, és megosztják a velünk kapcsolatos információkat, híreket, ezzel is támogatnak minket az első naptól kezdve" - hangsúlyozta. A csapatnak viszont az edzések mellett az adománygyűjtéssel is sokat kellett foglalkoznia, Adigun korábbi becslése szerint az olimpiai szerepléshez körülbelül 150 ezer dollárra (37,5 millió forint) van szükségük.

A szintén nigériai Simidele Adeagbo szkeletonban lesz az ország és a kontinens első indulója. Emellett lesz afrikai férfi szkeletonos is, mégpedig a ghánai Akwasi Frimpong személyében. Érdekesnek ígérkezik a bostoni születésű, de izraeli színekben versenyző Adam Edelman szereplése is, aki ortodox zsidóként vesz részt a szkeletonosok futamában.

Szó esett már a legendás férfi jamaicai bobcsapatról, ezúttal pedig hölgyek képviselik hazájukat. A kormányos Jazmine Fenlator ott volt már 2014-ben Szocsiban is, csak éppen amerikaiként, és 11. lett. Most Carrie Russell-lel próbál az első tízbe kerülni a dél-koreai játékokon.

Cheyenne Goh

Ugyanakkor számos afrikai ország először vesz részt téli játékokon: Eritreát a 21 éves alpesi síző, Shannon-Ogbani Abeda képviseli, aki korábban mindössze kétszer járt a kelet-afrikai országban. Malajzia rögtön két versenyzőt delegál, az Amerikában született alpesi síző Jeffrey Webb és a műkorcsolyázó Julian Yee személyében. Szingapúr is elsőzik Pjongcsangban: a rövidpályás gyorskorcsolyázó, a 18 éves Cheyenne Goh a nők 1500 méteres versenyében állhat majd rajthoz.

Ecuador sem szerepelt még téli olimpián, noha hatalmas hegyek vannak az ország területén. A Csendes-óceán partján fekvő ország az Ausztráliában élő Klaus Jungbluth Rodriguezt indítja sífutásban. A 2008 óta független Koszovó is bemutatkozik Dél-Koreában, Albin Tahiri alpesi síben áll rajthoz.

A tongai Pita Taufatofua története szintén érdekes, két éve a nyári olimpián tékvandóban 11. lett a 80 kilogrammos súlycsoportban, ezúttal viszont vélhetően szerényebb eredménnyel kell beérnie a sífutók mezőnyében.

„Azon gondolkodtam, vajon mi lehet a legnagyobb kihívás, amit teljesíthetek. Mi az, ami kimozdít a komfortzónámból. Valami, ami új és teljesen más, mint amit eddig csináltam. Láttam egyszer egy sífutóversenyt, ahol a versenyzők beértek a célba és összeestek a fáradtságtól. Ez borzalmas – gondoltam akkor. Nagyon nehéznek tűnt, igazi kihívásnak, így egyértelmű volt, hogy kipróbálom. Túl sok idő az a négy év, ami két olimpia között van. Nem akartam ennyit várni" - nyilatkozta Taufatofua.

Korom Milán