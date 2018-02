Mindenki nyer

Huszonegy nyer - és ez nemcsak a kártyában van így. Bebizonyosodott például a múlt hét végén is, amikor már 21. alkalommal rendezték meg a XIII. kerületi civil szervezetek napját. Érdeklődésben ezúttal sem volt hiány. Így nyertek a Civil Börze részvevői, vagyis az a 25 kulturális, rendészeti, honvédelmi, egészségügyi, társkereső és hagyományőrző egyesület, társaság és szervezet, amelyek bemutatkoztak az eseményen és nyert a szép számú közönség is, hiszen változatos programokban lehetett része.

Az alaphangot Tóth József, a kerület polgármestere adta meg. Többek között arról beszélt, hogy civilek nélkül nem lehet demokrácia. Ezzel nagyon hangsúlyosan válaszolt a kormány propagandájára, amelyben valamiféle mumusnak igyekeznek beállítani a civil szervezeteket. Felidézte, hogy gyanakodva és bizalmatlanul tekintenek rájuk, miközben mind erőteljesebben próbálják korlátozni tevékenységüket. De mindjárt meg is jegyezte, Angyalföldön pontosan ennek ellenkezője látható. Az önkormányzat szorosan együttműködik a kerületben működő civil szerveződésekkel.

Ez a közös gondolkodás és cselekvés pedig nem merül ki a szép szavakban. Az érintett társaságok képviselői is megerősítették lapunknak, hogy amit Tóth József mondott, az a mindennapok gyakorlata. Többen is nagyra értékelték, hogy az önkormányzat jelentős anyagi támogatást is nyújt működésükhöz. Ehhez tartozik, hogy minden évben Civil-díjjal ismerik el a legtevékenyebb szervezetek munkáját. A vándordíjat ezúttal is ezen a napon adták át, most a Balassi Bálint Bajtársi Egyesület kapta.

A Radnóti Miklós Művelődési Központban lezajlott egész napos program része volt, hogy megnyitották a kerület közelgő 80. születésnapja alkalmából tartandó ünnepségsorozatot is. S mindjárt tisztelegtek is a kerület nagyjai, díszpolgárai előtt. HungarIkonok címmel négy művész olyan alkotását állították ki, amelyek az angyalföldi kiválóságok munkásságát idézik föl. Látható Papp László boxkesztyűje, a sakkozó Portisch Lajos egyik figurája, Szabó István filmrendező csapója és Szepesi György mikrofonja, mégpedig neves képzőművészek alkotásainak keretében.

Angyalföld - ha úgy tetszik - példát is mutat: így is lehet tartani a kapcsolatot a civilekkel. Amivel valóban mindenki nyer. Így valószínűleg a 21 után a 22-vel is: a jövőre esedékes újabb Civil Nappal, meg közben, egész évben.

S.Gy.