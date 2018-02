Alapszabály, hogy az üzenetnek egyszerűnek és érthetőnek kell lennie. Legyen szó bármiről: politikáról, vagy mondjuk mosóporreklámról. Nem hagyható, hogy a célközönség gondolkodni kezdjen, netán sokrétű összefüggéseket kelljen kibogoznia.

Ebből tehát egyenesen következik, hogy a választópolgároknak világosan meg kell mondani, mire szavazzanak majd április 8-án. Sokféle módon igyekszik is a hatalom a reménybeli voksolók tudtára adni az alaptézist. Plakátok, telefonhívások és röplapok mellett az erre hivatott megmondóemberek napi sajtótájékoztatói is e célt szolgálják.

A szinte nem is létező KDNP nagyon is létező üdvöskéje, Hollik István például egyértelművé tette a választás tétjét. Imígyen: minden választókerületben indul majd nemzeti jelölt, aki megvédi Magyarországot, és rajta kívül még vannak bevándorláspárti jelöltek is. Azt ugyan nem tette hozzá, de nagyon is világos: az utóbbiak természetesen nem számítanak. Őket ugyanis nyilván Soros pénzeli, az ő (nem létező) tervét valósítják meg, de legfőképpen nemzetellenesek, nem is lehetnek mások, hiszen különben ők állnának a jó oldalon, és ők lennének a nemzeti jelöltek. Midőn az RTL Klub riportere szembesült eme különbségtétellel, bizonyára első döbbenetében még rákérdezett: ennyire egyszerű? Mire Hollik rávágta: igen, ennyire egyszerű.

S valóban, a politika így egyáltalán nem bonyolult dolog. Pártunk és kormányunk a jelek szerint mindenképpen igyekszik gondoskodni róla, hogy az embereknek ne okozzon fejtörést, kit és hová juttassanak majd áprilisban. Aki magyar - korszerűen: nemzeti -, velünk tart! Gondolkodnia sem kell, csak elhinni mindazt, amit naponta több fórumon is igyekeznek a fejébe verni. S ha már kellőképpen gyűlöli a bevándorláspártiakat (a nem nemzetieket), akkor mehet voksolni. De csak akkor.

Ennyire egyszerű.

Sebes György