Ingyenoltás kis hibával

Erősen hirdeti a kormány az ingyenes influenzaoltást, holott a vakcina nem véd a mostani szezonban a legtöbb megbetegedést okozó B (Yamagata) vírus ellen.

Durvul az influenzajárvány. Az elmúlt héten nemcsak a megbetegedések aránya ugrott meg, de már csaknem kétszázan szorultak kórházi ápolásra, harmaduk gyerek, és ugyanekkora az idős emberek aránya. Az intenzív osztályokon már 44 embert ápoltak, az előző heti 27-tel szemben. Lélegeztetőgépre 38 betegnek volt szüksége, köztük egy kisgyereknek is.

Kockázati tényezők Az influenza akkor válhat nagyon veszélyessé, ha valakinek sokféle alapbetegsége van. A lapunk által megkérdezett virológus úgy fogalmazott: az influenza kórokozó provokálja a krónikus betegségeket. Például ha valaki idős, cukorbeteg akkor az influenzával együtt járó magas láz, az étvágytalanság szétzilálja a vércukor szabályozását. Ha még ilyenkor elég folyadékot sem iszik, netán még vízhajtót is szed a vére besűrűsödhet, fokozódhat az agyi- illetve a szívinfarktus kockázata.

Megnőtt a háziorvosi rendelők forgalma is, a lakosság fél százaléka kért tőlük segítséget. A megbetegedések döntő többségét az influenza B(Yamagata) vírusa okozta. A lázzal, rossz közérzettel járó betegség leghatékonyabb ellenszere a védőoltás. Az állam idén is mintegy 1,3 millió adagot biztosított térítésmentesen a rászorulóknak, az időseknek, gyerekeknek, krónikus betegeknek, terheseknek. Csakhogy a háziorvosoktól kérhető oltóanyag három komponensű, kétféle A és egy B (Victoria) készült, viszont nincs benne a most pusztító influenza B(Yamagata) vírus elleni védelem.

Kérdésünkre, hogy enélkül van-e értelme a védőoltás melletti kormányzati kampánynak, az Országos Közegészségügyi Intézet sajtóosztálya azt válaszolta: van. Azt írták: „A nemzetközi tapasztalatok alapján valószínűsíthető, hogy az oltóanyagban található B vírustörzs, mely a Victoria vonalhoz tartozik, nyújt keresztvédelmet a jelenleg terjedő B vírustörzs ellen. Az oltóanyag előállításához körülbelül 6 hónap szükséges, így már minden év februárjában el kell dönteni, hogy az ősszel beadandó oltóanyag előállításához melyik influenza-vírustörzset használják fel. A vírusok változékonysága miatt szükséges minden évben új oltóanyag, és ennek a hatékonysága változó.” Hozzátették: egyetlen influenza elleni védőoltás sem biztosít százszázalékos védelmet.

– A semminél jobb, úgyhogy aki csak teheti, kérje a háziorvostól még akár most is a térítésmentes oltást – nyilatkozta lapunknak Falus Ferenc, egykori tisztifőorvos, tüdőgyógyász. A szakember is megerősítette a kormányzati álláspontot, hogy az állami oltásban lévő B(Victoria) vírus ellenanyag adhat keresztvédelmet B(Yamagata) ellen is.

Aki még biztosabb védelmet szeretne, annak valóban meg kell vásárolnia a patikában a négy komponensű oltást, ezt is recept ellenében és körülbelül 3000 forintnyi térítési díjért adják oda.

Szlávik János infektológus, a Dél-Pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet főorvosa a Népszavának azt mondta: nem probléma, ha mindkét oltást beadja az orvos. Hozzátette: van bizonyíték arra, hogy aki minden évben rendszeresen beoltatja magát influenza ellen, sokkal védettebb lesz a járvány ideje alatt. Az immunrendszernek jó a memóriája és előállítja azokat az antitesteket, amelyek esetleg egy-egy mutációban akár keresztvédettséget is adhatnak. Így például azok az idősebbek, akik minden évben beadatták az influenza-elleni oltást, ritkábban kerülnek a betegség súlyosabb formájával intenzív osztályra.

A cserépváraljai és tardi háziorvos Keszthelyi Gyula körzetében noha sok az idős és krónikus beteg, eddig mindössze hatan kérték a térítésmentes vakcinát és négyen a patikában megvásárolható négy komponensű oltást. Lapunk úgy tudja: az ingyen vakcinából október óta a készlet fele fogyott el.

Danó Anna