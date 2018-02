Katonai parádét rendelt Trump

Az amerikai elnök kérésére a közeljövőben katonai parádét tarthatnak az Egyesült Államokban – jelentette a The Washington Post. Az amerikai napilap szerint az elnök sosem csinált titkot belőle, hogy szívesen látna egy a hadsereget ünneplő felvonulást Washingtonban, ám az elhatározása akkor lett igazán szilárd, amikor tavaly Párizsban megtekinthette a július 14-i nemzeti ünnep alkalmából tartott hagyományos parádét. Most hivatalosan is felkérte a védelmi minisztériumot, hogy szervezzék meg az eseményt, „amelyen minden amerikai kifejezheti háláját a katonáknak”. Egyelőre a megfelelő dátumot keresik.