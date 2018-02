Ellenzéki zavar Gyöngyösön

Molnár Gyula, az MSZP elnöke „tisztázó beszélgetésre” utazott a Heves megyei városba, miután a zavar a szocialista párton belül is jelentkezett.

Nincs ellentmondás Molnár Gyula állítása és a mi közleményünk között – így reagált lapunknak Fodor Gábor, a Liberálisok vezetője, miután a szocialista pártelnök tegnap kijelentette: valóban úgy volt, hogy a gyöngyösi körzetet átadják a Liberálisoknak. Fodorék viszont szintén szerdán azt hangsúlyozták, hogy pártjuk, valamint az MSZP és a Párbeszéd között sem az országos listáról, sem az egyéni jelöltekről nem született még megállapodás, jelenleg is tárgyalnak. – Megállapodás nincs, de természetesen felmerült a lehetősége a gyöngyösi indulásomnak – mondta Fodor, aki 1994-ben az SZDSZ színeiben győzni tudott, 1998-ban viszont kikapott a városban.

De nem csak az MSZP és a Liberálisok között támadt zavar tegnap, hanem a szocialista párton belül is. Molnár Gyula „tisztázó beszélgetésre” utazott Gyöngyösre, miután Hiesz György, a város szocialista polgármestere kedden bejelentette: visszalép a jelöltségtől és kilép az MSZP-ből is. A szocialisták rövid közleményben vették tudomásul Hiesz döntését, ugyanakkor a helyi MSZP alapszervezet feloszlatása is szóba került, emiatt kellett Molnárnak a városba utaznia. Amikor a 24.hu azt kérdezte az pártelnöktől, érez-e politikai felelősséget amiért az MSZP elvesztette legsikeresebb polgármestereinek egyikét, Molnár azt felelte: Hiesz György nagyon régen készül arra, hogy ne legyen a szocialista párt polgármestere, ezért alighanem apropónak tekintette ezt a helyzetet. – Bármikor az elmúlt héten a beszélgetések során mondhatta volna, hogy ne menjünk tovább ezen az úton, de nem tette. Azt jelezte nekem, hogy számára a polgármesterség a fontos, a képviselő-jelöltséget Botka Laci kérésére vállalta el, és igazából nem szeretne éles kampányhelyzetbe belemenni. Én ezt így értettem, most ő azt mondta, hogy félreértettem, az világos, hogy nem fogjuk tudni feloldani a helyzetet – mondta a pártelnök, hozzátéve: a tagság által jelölt új embert, aki minden bizonnyal Orosz Bálint János lesz.

Hiesz György viszont cáfolta volt pártelnökét, a 24.hu-nak azt mondta: „Gyula barátomnak ez az írói munkássága része, köze nincs a valósághoz. Sokkal jobban meg kellene becsülni azokat a baloldali embereket, akik kitartottak, nem tetézni a bajt. Miért léptem volna vissza? Én jelentkeztem a feladatra! Méltatlan az igazsághoz egy ilyen nyilatkozat. Nem én találtam ki, hogy Fodor Gábort esetleg listára kéne állítani, a kezdeményezés föntről jött. Nekem eszembe se jutott volna visszalépni, ilyen helyzetbe hozni a pártot. De ha ezt valaki megtette, a felelősséget ne kenje el."

Fodor Gábor szerint szocialista belharcokról van szó, amelyekhez nincs köze a pártjának. A politikus továbbra is abban bízik, hogy az MSZP, a Párbeszéd és a Liberálisok sikeresen fognak együttműködni, de, hogy milyen formában, még nem tudja megmondani.

2014-ben Gyöngyösön Vona Gábor mintegy 19 ezer szavazatot szerzett, a győztes fideszes Horváth László pedig közel 20 ezret – a szocialista jelölt (akkor Sós Tamás) körülbelül 11 ezret tudott. Azóta az erőviszonyok változtak, Vona támogatottsága elvékonyodott, Horváthé vastagodott, ám a helyi közélet ismerői szerint Hiesz 10-11 ezer voksot besöpört volna. Fodornak a helyiek 2-3 ezer voksot valószínűsítettek volna.

Szanyi kiállt a kizárt MSZP-s mellett Strasbourgból telefonált haza az MSZP EP-képviselője, Szanyi Tibor, a Rádió7 élő műsorába, hogy elmondja, büszke Hernádi Gyulára, akit kizártak a szocialista pártból, miután függetlenként elindul a hódmezővásárhelyi időközi választáson. Mint megírtuk, Lázár János városában a fideszes Hegedűs Zoltánnal szemben indul a független, de sz MSZP által is támogatott Márki-Zay Péter. Szanyi nagy lokálpatriótaként és változatlanul MSZP-tagként írta le Hernádit, akinek azért fontos az indulása, hogy a két jobboldali jelölttel szemben a balos értékeket is képviselje. Szerinte Hernádi részéről jó döntés volt, hogy függetlenként indult, pláne, hogy nem helyes és az országos MSZP-vezetés se támogatta, hogy a párt Márki-Zay mögé álljon be.







Zoltai Ákos