Fasiszta szimbólum a norvég olimpikonok pulóverén

Hagyományosan a sportruházat mellett mintás pulóvert is viselnek az olimpián részt vevő norvég sportolók. A pjongcsangi kollekció azonban heves viharokat kavart, ugyanis a minták közé bekerült egy rúna (ősi jelkép), amit szélsőjobboldali csoportok is használnak eszméik népszerűsítésére. A hír megosztotta a pjongcsangi téli olimpián tartózkodó skandináv küldöttséget: voltak versenyzők, akik jelezték, nem veszik fel többet a felsőt, mások úgy vélekedtek, nem foglalkoznak ezzel, nekik tetszik a pulóver, és nem politikai meggyőződésből hordják. Olyanok is vannak a csapatban, akik a hír megjelenése óta csak másik ruhadarab alá veszik fel a mintás pulóvert.