Házi praktikák vagy orvos?

Nehéz eldönteni, meddig lehet otthon, akár házi praktikákkal kezelni a náthás panaszokat és mikor kell orvoshoz menni. Dr. Krasznai Magdolna, az Oxygen Medical fül-orr-gégész szakorvosa azt tanácsolja, akkor mindenképpen, ha a tüneti kezelés öt nap alatt sem mulasztja el.

Az egyszerű nátha, azaz a felső légúti hurut tipikus tünetei az orrfolyás, a tüsszögés és a torokfájdalom. Ezek, a kisebb kellemetlenséggel járó panaszok köptető-, nyákoldó készítményekkel, orrcseppel, non-szteroid gyulladáscsökkentőkkel, szopogatós tablettákkal kezelve pár nap alatt elmúlnak.

A fül-orr-gégész szakorvos azt tanácsolja, hogy a gyógyulás gyorsítása érdekében húsz-harminc percenként igyunk folyadékot, mert a nyálkahártya nedvesítése hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez. Fontos még ilyenkor a gyakori szellőztetés, párásítás. Sokat segíthetnek a házi praktikák, például az ilyenkor sokszor ajánlott mézes, fahéjas, citromos teát készíthetjük hagymából, de akár gyömbérből is, amelyek jótékony hatását kurkumával is fokozhatjuk, és megfőzhetjük nagyanyáink csodaszerét, a húslevest is. A fokhagyma antibakteriális hatása is alkalmas a légúti betegségek gyógyítására, ahogy a torma ereje is tisztítja a légutakat.

A kakukkfű enyhíti a köhögést, főzetéből akár forró fürdőt is készíthetünk. A sós vizes öblögetés, inhalálás is toroktisztító, gyulladáscsökkentő hatású. A C-vitamin, ami leginkább a savanyú káposztában, a citromban és a narancsban található, mellett a cink is segíthet, amelyet természetes formában a tojás, a máj, a hüvelyesek, a vörös hús és a mandula tartalmaz. Ezekkel a tüneteknek két-három napon belül javulnia kell. Ha négy-öt nap után erősebb nyelési nehézség, magas láz, levertség, végtagfájdalom jelentkezik, akkor mindenképpen orvoshoz kell fordulni – mondta Dr. Krasznai Magdolna. Ez ugyanis bakteriális – leggyakrabban a streptococcusok által okozott - felülfertőződésre utalhat. Ilyenkor már nem elegendő az otthoni tüneti kezelés, antibiotikum szedésére van szükség.