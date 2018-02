WHO: mentális betegség a videójáték-függőség

A videójáték-függőség is bekerül az egészségügyi világszervezet (WHO) idén júniusban megjelenő katalógusába, a mentális és pszichikai betegségek csoportjába. Tedros Adhanom, a szervezet etióp főigazgatója kijelentette, hogy kevesen szenvednek ebben a betegségben, a sok játék önmagában még nem jelent függőséget.

A diagnózis szerint akkor kell videójáték-függőségről beszélni, - és van szükség szakember segítségére - ha a számítógépes játék határozza meg valakinek a mindennapjait. Ha ehhez igazodik a napi program, háttérbe szorulnak a családtagok, barátok, a munkahelyen vagy az iskolában romlik a teljesítmény, és mindezeket érzékelve az illető életében tartósan ( legalább egy éve ) elsőbbséget élvez a játék, akkor orvosi segítséget kell kérni.

A videójáték-függőségnek negatív fizikai következményei is vannak, aki ebben szenved, annak a sok számítógépezéstől romlik a látása és az erőnléte is, sokkal fáradékonyabbá válik, immunrendszere is gyengül a betegségekkel szemben - mondta a WHO főigazgatója. A listára kerülés csak az első lépés, a WHO ezután elkészíti útmutatóját ennek a betegségnek a hatékony kezelésére.