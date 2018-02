Szél Bernadett a Fidesz célkeresztjében

Ülésezett a nemzetbiztonsági bizottság az Országgyűlés Irodaházában. A fideszes és KDNP-s képviselők nem vettek részt az ülésen, ezért az határozatképtelen volt.

A kormánypárti képviselők nem jelentek meg, ehelyett kiadtak egy közleményt, aminek olvastán a nem lakájmédia újságírójának viszketni kezd a klaviatúrája, ám valójában ehhez nincs sok mindent mit hozzáfűzni. 2018 Magyarországának kormánya így nézi le munkaadóit a (választó)polgárokat, ilyen hányaveti, kidolgozatlan, ostoba és gyűlöletkeltő közleménnyel:

MTI:

A Fidesz és a KDNP képviselői nem vesznek részt az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának csütörtöki ülésén, mert szerintük Szél Bernadett, az LMP társelnöke újabb bizonyítékát adta annak, hogy "a Soros-hálózat zsebében van" - közölte a Fidesz sajtóosztálya az MTI-vel. Tudatták, a Fidesz-KDNP nem engedi, hogy "az ellenzék már a nemzetbiztonsági bizottságot is a Soros-terv támogatására, végrehajtására használja, már enélkül is óriási a nyomás Magyarországon, hogy engedje be a migránsokat és bontsa le a határzárat". Soros ugyan még nem, de az emberei már a nemzetbiztonsági bizottságban ülnek. Szél Bernadett a nemzetbiztonsági bizottság tagjaként azt kezdeményezte, hogy a testület decemberi ülésén a titkosszolgálatok által részben bemutatott Soros-hálózatról szóló jelentést és dokumentumokat teljes terjedelmükben adják ki neki. A titkosszolgálatok ezt nemzetbiztonsági okok miatt elutasították, de Szél Bernadett most Molnár Zsolton, a bizottság szocialista elnökén keresztül próbálkozik. A kormánypártok felháborítónak és megengedhetetlennek tartják, hogy Szél Bernadett visszaélhessen nemzetbiztonsági bizottsági tagságával, hiszen nem lehet tudni, hogy a megszerzett, a Soros-hálózatról szóló titkosszolgálati dokumentumokat és bizalmas információkat mire akarja felhasználni. Egyre több a jel, hogy az LMP és Szél Bernadett - aki köztudottan maga is egy migránspárti Soros-szervezetnél dolgozott - nemzetbiztonsági kockázat, mert idegen érdekeket szolgálnak az Országgyűlés legfontosabb bizottságában is.

A bizottság ismételt összehívását Molnár Zsolt kezdeményezte január végén, hivatkozva arra, hogy a testület előző ülésére nem ment el Orbán Viktor miniszterelnök, hogy bemutassa bizonyítékait a "Soros-terv" létezéséről, és nem sokat tudni az 1300 Magyarországra befogadott emberről sem.