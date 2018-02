1000 plakátot vett 154 millióért a Fidesz

„Soros milliókat telepítene be Afrikából” – hirdeti a legújabb plakátkampány országszerte; a Hír TV értesülései szerint 154 millió forintért, közel 1000 plakáthelyen. Mint írják, 955 óriásplakát és 32 cytilight plakát képezte tárgyát a szerződésnek, melyet a Fidesz az ODEX Outdoor Expert Kft.-vel kötött, a február 1. és 16. közötti időszakra. A kormánypárt részéről Kubatov Gábor írta alá a megállapodást. Mint írják, a reklámokat közzétevő cégek között megjelenik a Fidesszel korábban is hírbe hozott JCDecaux is. A hazai reklámplakátpiac egyik legerősebb szereplője 57 millió forintért 340 plakát kihelyezésére kapott megbízást.