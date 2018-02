Középfülgyulladás is jelezhet ételallergiát

Visszatérő középfülgyulladás és asztmás hörghurut esetén érdemes ételallergia irányába is vizsgálódni. Dr. Hidvégi Edit gyermekgyógyász, gasztroenterológus, tüdőgyógyász a táplálékallergiák légúti tüneteire a Prima Medica Szakmai Napon tartott előadásában hívta fel a figyelmet.

A kisgyerekeknél, különösen ha közösségbe kerülnek, nem ritka az évi hat-hét légúti megbetegedés sem. Nátha, köhögés, orrfolyás, orrdugulás és tüsszögés a velejárói az ilyen betegségeknek, a kicsik elesettek, fáradtak, étvágytalanság jelentkezhet. A náthából könnyen lehet arcüreg- vagy fülgyulladás, ilyen tünetekkel is sokan fordulnak orvoshoz ebben az időszakban. Vannak azonban olyan betegségek, amelyek gyakori ismétlődése fel kell, hogy hívja a gyermekorvos figyelmét arra, hogy a háttérben más kiváltó ok is állhat. A Budai Allergiaközpont főorvosa előadásában kiemelte, hogy az ételallergiák többféle tünetet is okozhatnak. Ez lehet csalánkiütés, angioödéma, orális allergia szindróma - a szájüregben jelentkező égő, viszkető érzés -, köhögés, nehézlégzés, hányinger, hányás, hasfájás és a sürgősségi ellátást igénylő anafilaxia. Ezek a panaszok rendszerint az allergén étel már kis mennyiségű elfogyasztását követő néhány órán belül fellépnek. A kései reakciók nagyobb mennyiségű étel elfogyasztása után egy nap, sőt akár két hét múlva is jelentkezhetnek ekcéma, véres széklet, krónikus hasmenés, a súlyfejlődés elmaradása, vérszegénység és a már említett légúti betegségek formájában.

Az ételallergiák légúti tünetei allergiás nátha (orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés)

köhögés, rekedtség, felgyorsult légzés

elsősorban csecsemőkorban a gyakori asztmás hörghurut és savós középfülgyulladás

nagyobb gyermekeknél, 10 éves kortól az orális allergia szindróma (a szájüregben jelentkező égő, viszkető érzés)



A visszatérő légúti tünetek kapcsán nagyon fontos a komplex megközelítés – hangsúlyozta dr. Hidvégi Edit. Először természetesen vizsgálni kell, hogy nem áll-e valamilyen fertőzés a tünetek hátterében. Ki kell zárni a nem ételallergén okozta asztma, szénanátha, orrmandula megnagyobbodás és gégegyulladás meglétét. Reflux már gyermekkorban is jelentkezhet és nem kizárt a légúti fejlődési rendellenesség, valamint a légúti idegentest sem kizárt.