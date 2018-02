Bizonyíték nélküli életfogytiglan

Életfogytiglan tartó börtönbüntetésre ítéltek 2008-ban egy férfit, akiről nem tudták bebizonyítani, hogy 1981. szeptemberében München közelében a kerékpárúton elrabolt egy tízéves kislányt, akit ládába zárva elásott az erdőben. A gyermek megfulladt - idézi a Stern.

A most 67 éves Werner Mazurek azért került a hatóságok látókörébe, mert komoly anyagi gondjai voltak és egy alkohol problémákkal küzdő, alkalmi munkákból élő férfi rávallott. Azt állította, Mazurek megkérte, hogy ásson egy gödröt az erdőben. Bár a férfi később beismerte, hogy csak a felajánlott pénzjutalom miatt mártotta be Mazureket, az eljárást nem szüntették meg, mivel a gyanúsítottnak a tett időpontjában nem volt alibije. A 80-as években azonban nem ítélték el, mivel a helyszínen nem az ő DNS-mintáját találták meg, a házkutatások során sem bukkantak terhelő bizonyítékokra és a tárgyalások során még az áldozat családjának és jogi képviselőjének is az volt a véleménye, hogy nem a valódi gyilkos áll a bíróság előtt.

Az üggyel a 30 éves elévülési idő előtt, 2004-ben kezdtek el ismét foglalkozni. A hatóságok négy évig lehallgatták Mazurek összes telefonbeszélgetését. Két esetben is beszélt ismerőseivel az ügy elévüléséről, amit később a bíróság az ítélet indoklásában említett, bár ezekben nem hangzott el, hogy a gyanúsított lett volna az elkövető. A bíróság igazságügyi szakértője azért tartotta elképzelhetőnek, hogy mégis a gyilkos áll a bíróság előtt, mert Mazurek évekkel az emberölés előtt a mélyhűtőbe zárta a kutyáját, amiből azt a következtetést vonták le, hogy képes embertelen tettek végrehajtására. És bár korábban nem vették komolyan a visszavont terhelő vallomást, 2008-ban a bíróság úgy gondolta, hogy az alkalmi munkás igazat mondott az első eljárás alkalmával, csak megijedt a következményektől, ezért vonta azt vissza. Újra kihallgatni azonban nem lehetett, mert nem élt.

Mazurek végig tagadott, vallomása mellett kitartott, amivel különös helyzetbe került. Az életfogytig kirótt börtönbüntetés ugyanis addig nem szüntethető meg, amíg az elítélt nem működik együtt a hatóságokkal. Az együttműködés ebben az esetben azt jelentené, hogy Mazureknek el kellene ismerni a gyilkosságot. Ő azonban kitart amellett, hogy nem csinált semmit, így viszont nem lehet szabadlábra helyezni.