Ellenzéki győztes forgatókönyv Budapesten

A Fidesz kétharmados többségének megakadályozásához is szükség van az LMP részvételére az egyéni választókerületi koordinációban – ismerteti a 24.hu a Republikon Intézet mandátumbecsléséből adódó következtetést.

A portál megbízásából készített mandátumbecslés szerint az MSZP és a DK megállapodása önmagában kevés egyéni mandátumok megszerzéséhez: egy ilyen helyzetben az angyalföldi választókerület kivételével minden körzetben a Fidesz jelöltje győzne. Igaz – jegyzi meg a 24.hu –, van további kilenc körzet, ahol 5 százalékpontos vagy kisebb a különbség az MSZP-Párbeszéd vagy a Demokratikus Koalíció és a Fidesz jelöltje között. Ilyen például az újpesti és a szegedi 1-es választókerület. A Jobbik ennyire sehol sem tudja megközelíteni a Fideszt, a különbség a miskolci „csatateres” körzetben a legkisebb, 6 százalékpont.

A Republikon Intézet szerint ugyanakkor érdemes a számok mögé nézni: megfelelő stratégiával még a 2014-esnél rosszabb ellenzéki szereplés esetén is több ellenzéki egyéni mandátum születhet. A mandátumbecslés két forgatókönyvet tesztel („jelenleg ismert” és „győzelemre koordinálás”). Ha a pozitívabb valósul meg, a mai számok mellett is elhozhatja a baloldal majdnem teljes Budapestet és a parlamentben is nagyobb erőt képviselhet.

Ha a húsz, a baloldal számára legerősebbnek ígérkező körzetben az LMP, az Együtt és a Momentum is részt venne a koordinációban, akkor a Fidesz már csak a 86 választókerületet tudna megnyerni, a baloldali-liberális pártok pedig húszat. Az ellenzék egy kivétellel az összes budapesti választókerületben győzne, valamint Szegeden, Pécsen (Mellár Tamás körzetében) és a szigetszentmiklósi választókerületben is. Koordinációval elvileg a belvárosi körzetben is összehozható a győzelem, ám az nincs a baloldal számára legerősebb húsz választókerület között.

Márpedig a mandátumbecslésnél használt feltevés az, hogy egy feltételezett politikai döntés alapján az együttműködés ezekre korlátozódik.

A jelölti koordináció – mivel annak lehetőségét mindkét fél kizárta – a Jobbikra nem terjedne ki, így a jelenlegi támogatottsági adatok alapján a párt e forgatókönyv szerint sem szerezne egyéni mandátumot. A Republikon Intézet feltevése szerint azonban a Jobbik tíz legerősebb körzetében a baloldali szavazók egy része felismeri, hogy az a Jobbiknak nyerhető körzet, ezért átszavaz a jobbikos jelöltre (az átszavazási hajlandóság becsült mértéke 15 százalék). Ebben az esetben az említett miskolci és a gyöngyösi körzetben nagyon szoros eredmény alakulna ki: lenne érdemi esély jobbikos mandátumszerzésre.