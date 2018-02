Új utakon az Athenaeum

“Jóindulatú dezinformációnak” nevezte Krekó Péter politológus, a Political Capital ügyvezető igazgatója azt, hogy az Athenaeum Kiadó Nem könyveket ad ki az Athenaeum 2018-tól címmel tartott sajtótájékoztatót. A nyomtatott termékek ugyanis maradnak, a 25. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra megjelenik például Vámos Miklós töredelmes vallomás, Krekó Péter Tömegparanoia: Az összeesküvés- elméletek és álhírek szociálpszichológiája és Finy Petra Akkor is című kötete. Szabó Tibor Benjámin, a kiadó ügyvezető igazgatója az újításról elmondta, a kiadó innentől nem egyszerűen önálló könyveket és izolált történeteket ad az olvasóknak, hanem olyan műveket, amelyeket párbeszédbe is léptetnek egymással és amelyek együtt kiadnak egy nagy történetet arról, hogy milyen az a világ, amelyben élünk.

Ez elég elvontnak hangzik, pontosabban arról van szó, hogy létrehoznak egy webes alkalmazást, amelyen belül fogalmak, állítások és idézetek alapján kapcsolják egymáshoz a kiadó különböző kiadványait. Az olvasók által is bővíthető webes hálózat így az olvasó tájékozódását is segíti: segítséget nyújt abban, hogy ha befejezett egy könyvet, melyiket érdemes utána kézbe venni. A kiadó könyvei végén is ajánl továbblépési lehetőséget szintén fogalmak és egyéb kapcsolódási pontok alapján, tehát például ha egy Vámos-könyvet olvasunk, nem feltétlenül egy újabb Vámos-könyvet kapunk ajánlatként olvasásra. A könyvek tehát maradnak a polcokon, de megpróbálják őket egy olyan hálózatba kapcsolni, ami hasonlít arra, amivel nap mint nap találkozunk, ha interneten tájékozódunk, például egy telelinkelt szövegre. Az, hogy pontosan hogyan néz ki a webes alkalmazás, és mennyivel újszerűbb más könyves közösségi oldalaknál, csak júniusban derül ki.

U. Cs.