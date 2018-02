Kockázatos kazáncsere

Szeptember végétől tovább szigorodnak fűtésére vonatkozó uniós előírások. Kazántípusok szűnnek meg, mások drágulnak.

Ingatlanonként több százezer, de akár egy millió forintba is kerülhet a kazáncsere a megváltozott és egyre szigorodó uniós szabályoknak köszönhetően. A családi házakban élők már két éve szembesülhetnek a magasabb költségekkel, a társasházakban lakók szeptembertől találkozhatnak ezzel a gonddal. A Magyarországon 2016-ban bevezetett, a szigorított energiatahatékonysági előírásoknak (ErP) megfelelő, egyedi fűtésre alkalmas legolcsóbb kazán ugyan már 200-300 ezer forintért kapható, de a tervezéssel, engedélyeztetéssel a fűtésrendszer, a kémény elengedhetetlen átalakításával ez a költség jelentősen megnövekedhet.

A szeptember 26-án életbe lépő újabb rendelkezések főként a társasházban élőket érintik, miután megszűnik az amúgy ErP minősítéssel rendelkező, eddig még kéményátalakítás nélkül beszerelhető cserekészülék gyártása. A másik, szintén ősztől érvényes, a nitrogén-oxidok kibocsátását még alacsonyabb értékre szorító rendelkezés a gyártóknak okoz majd fejfájást, ugyanis a kazánpiac mintegy 10 százalékát kitevő típusok elfogadtatásához komoly műszaki fejlesztéseket kell végezniük. Ezek az új termékek már elődeiknél drágábban kerülnek majd forgalomba, tovább növelve a kazáncserék költségét. Az előzetes adatok alapján a 10 százalékos áremelés várható ezeknél a készüléktípusoknál - derül ki Szerelvénybolt Kft. közleményéből.

Mint emlékezetes, a családi házakba már két éve csak kondenzációs kazánok építhetők be, azonban az olyan társasházi lakások, amelyek gravitációs gyűjtőkéménnyel rendelkeznek, 2018 őszéig türelmi időt kaptak. További halasztási lehetőségről a kormányrendelet nem rendelkezik, tehát az új előírások, a kibocsátási határérték csökkentése, valamint egyes kazántípusok forgalmazásának megszüntetése igen nagy gondokat okozhat a társasházaknak - jegyezte meg Gyárfás Attila, a Magyar Épületgépészek Szövetségének ügyvezető elnöke.

A lakóközösségeket, de a családi házak tulajdonosait az is ösztönözheti a cserére, hogy a hagyományos kazánok javítása egyre drágább az alkatrészárak emelkedése miatt. A szakbolt statisztikája szerint az uniós szabályok változása már megtette hatását, a kondenzációs kazánok eladása tavaly 10 százalékkal nőtt, igaz a minőségibb fűtőberendezések ára is mintegy 10 százalékkal feljebb ment. A 2-3 éve kazánt cserélő háztartások még messze vannak a beruházás megtérülésétől, azonban már most látszik, hogy korábbi fogyasztásuk 15 százalékát megspórolhatják a modernebb készülékekkel.

Ellenőrizetlen beszerelések A kazáncserére készülőknek érdemes kikérni a kéményseprő szakember véleményét is, mert például a rozsdamentes acélbéléssel kialakított kémény esetén nem feltétlenül kell új füstelvezetést kialakítani kondenzációs kazán beszerelésekor, ami jelentős megtakarítást eredményezhet - jegyezte meg a Népszavának Vámos Csaba, a Kéményseprők Országos Szakszervezetének (KOSZ) elnöke. Mint ismeretes, a kormányzat januárjától megszüntette a családi házak kötelező kéményellenőrzését, ami sajátos helyzetet teremthet a fűtőberendezések cseréjekor is. A kivitelezőktől kapott információk is azt erősítik, hogy ezt kihasználva kevesen vállalják a kazáncsere esetén a korszerű, de drága kondenzációs berendezések beépítését, helyette házilagosan igyekeznek megjavítani a készüléküket. Nem ritka, hogy kéz alatt vásárolnak használt kazánt, amit mindenfajta hatósági ellenőrzés és engedélyezés nélkül szereltetnek be, esetleg kontár szerelővel - számolt be tapasztalatairól Vámos Csaba. Miután várhatóan évekig nem látja ezután szakember a családi ház fűtőhálózatát, ez óriási kockázatokat jelent - figyelmeztetett.

Bihari Tamás