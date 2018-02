Az Elmű-ÉMÁSZ kezet nyújt

Együttműködést ajánl a kormányzatnak az Elmű-ÉMÁSZ – fejtette ki német hátterű áramszolgáltató csoport tegnapi sajtótájékoztatóján Marie-Theres Thiell elnök. A magyar gazdaság kétségkívül emelkedő pályára állt, ami ösztönzi úgy az ipari, mint az ingatlanfejlesztéseket. De üdvözlik az elektromos autók és a napelemek elterjesztését célzó kormányzati elképzeléseket is. Ám mindezek kiszolgálásához megfelelő elektromos hálózatra van szükség – hangsúlyozta. Tavaly a csatlakozási igények 40, a (hálózatba vissza is termelő) háztartási napelemek mennyisége 30 százalékkal bővült. Üdvözlik a kabinet versenyképesség-növelő intézkedéseit, de a bekötési időt a különböző hatósági határidők törvényi rövidítésével további mérsékelhetőnek tartják. (Egy nagyobb ipari üzem esetén ez még ma is több év.) A kormányzattal való együttműködés tekintetében bizakodó az elnök, mert már megteremtődtek ennek fórumai. A kabinettől elsősorban tárgyalási készséget, kiszámítóható jogszabályi környezetet és a fejlesztésekhez szükséges infrastruktúra megteremtését várja.

Voltak nehezebb idők – tekintett vissza 2013-2014-re, amikor az Orbán-kabinet összesen mintegy 25 százalékkal csökkentette a központi lakossági díjakat. Megjegyzendő: a Fidesz-KDNP különböző kommunikációs támadások, a külföldi befektetőket kárhoztató „rezsifórumok” mellett olyan különadókkal is sújtotta az ágazatot, ami egy máig lezáratlan uniós kötelezettségszegési eljárásába is torkollott. Igaz, az energiaszektor külföldi befektetői elleni fideszes támadások az elmúlt három év során látványosan alábbhagytak és tegnap Marie-Theres Thiell se hánytorgatta fel a múltat. Elismerte, hogy abban az időszakban a túlélés érdekében visszafogták a beruházásokat. Ám az azt követő évek során „valahogy magukra találtak”, így az évi fejlesztési keret ismét harmincmilliárdra rúg és ez a jövőben tovább növekedhet. Ma már nekik is elsősorban a szakemberhiány és a beszállítói díjak emelkedése okoz fejtörést. De folyamatosan fejlesztenek és javítják a hatékonyságot. Összefoglalásul leszögezte: ez a „kapcsolat” 1995-ben kezdődött és jövőjüket változatlanul hosszú távon is Magyarországon képzelik el. Kérdésünkre – tőzsdei cég lévén – tavalyi eredményükről csak annyit mondott, hogy az nem olyan jó, mint tíz éve, de fokozatos a kilábalás.

Az egyre változékonyabb időjárás miatt emelkedik a hosszabb időn belül helyreállítható károk száma – ismertette Béres József, az Elmű Hálózati Kft. és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. ügyvezetője. Az új igények kiszolgálására az elkövetkező 10 év során 17 alállomást kell megépíteniük. Emellett jelentős, a fogyasztói visszajelzéseket is segítő digitális fejlesztések is várnak rájuk.

Marnitz István