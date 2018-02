Házelnöki kettős mérce

Legutóbb otthagyták, most már el sem mentek a nemzetbiztonsági ülésre a fideszes tagok. Az ellenzékkel oly szigorú Kövér László most elnéző.

Válaszolt Kövér László házelnök Molnár Zsolt szocialista országgyűlési képviselő levelére, aki szerint szembemegy a jogállamisággal, hogy a fideszes tagok rendre ellehetetlenítik a nemzetbiztonsági bizottság ülését. A kormánypárti képviselők távolmaradása miatt a két héttel ezelőttihez hasonlóan a csütörtöki rendkívüli ülés is határozatképtelen lett, így most sem tudott tanácskozni a testület. A bizottság tagjai és a meghívottak negyedórát vártak a kormánypárti képviselőkre, majd elhagyták a termet.

Molnár Zsolt, a bizottság szocialista elnöke két hete fordult Kövér Lászlóhoz. A házelnök válaszában – amellett hogy fontosnak nevezte a testület határozatképességét – a bizottsági elnök figyelmébe ajánlotta a fideszes alelnökkel való egyeztetés szükségességét.

– Abban egyetértek, hogy fontos a nemzetbiztonsági bizottság működőképessége, de az elfogadhatatlan, hogy csak a fideszes alelnök által jóváhagyott pontok kerülhessenek napirendre – fogalmazott lapunknak Molnár Zsolt. Azt is megjegyezte, hogy nem a Fidesznek való megfelelés a feladatuk, hanem a szolgálatok ellenőrzése és a korrekt tájékoztatás.

Németh Szilárd vezetésével egyébként arra hivatkozva maradtak távol a kormánypárti politikusok, hogy Szél Bernadett, az LMP társelnöke „bizottsági tagságával visszaélve” bizalmas információkat akart kikérni az Alkotmányvédelmi Hivataltól a kabinet által Soros-tervnek nevezett koncepcióról. A fideszes alelnök szerint ez egy újabb bizonyíték arra, hogy Szél Bernadett "Soros zsebében van". Azt is jelezte: amíg az LMP-s politikus a "Soros-tervről titkosszolgálati információkat akar kiszivárogtatni”, addig nem járulnak hozzá ahhoz, hogy részt vegyen az ülésen.

Molnár Zsolt szerint a fideszes képviselők távolmaradása miatt nem kaptak választ olyan a "magyar közéletet feszítő" kérdésekre, mint az 1300 menekült befogadása. Botrányosnak nevezte azt is, hogy továbbra sem látni tisztán a honosítási eljárással kapcsolatban, valamint azt sem tudni, miért lett a nemzetbiztonsági kabinet tagja Rogán Antal propagandaminiszter. A politikusnak kérdései lettek volna a budapesti repülőtéren történt fosztogatásokkal kapcsolatban is. Azt mondta: továbbra is minden két hétben megkísérli a testület összehívását, erről egyeztetni fog a testület fideszes alelnökével, Németh Szilárddal is.

Szél Bernadett a meghiúsult ülés után azt hangsúlyozta, hogy a testület minden tagja – köztük ő is – átesett a szükséges átvilágításon. Az LMP-s politikus cáfolta, hogy a szolgálatok visszautasították volna azt a kérelmét, hogy betekinthessen a testület tavaly decemberi "Soros-tervvel" kapcsolatos ülésének "nyílt információkat" tartalmazó anyagába. Azt a választ kapta, hogy az anyagot csak a testület jogosult megnézni. Amíg viszont a négy kormánypárti és három ellenzéki képviselőből álló testület nem lesz határozatképes, addig ezt nem tudják megszavazni – fejtette ki Szél Bernadett. Erre válaszolva Kiss Zoltán, az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) főigazgatója szóban is megerősítette: ha a testület határozatképes lesz, megadják a tájékoztatást.

Lőrincz Tamás