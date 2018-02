Két kölyökkel maradt egyedül a csupaszpofájú tamarin

Egyedül kénytelen felneveli két kicsinyét egy nőstény csupaszpofájú tamarin a Szegedi Vadasparkban, miután párja még a kölykök születése előtt betegségben elpusztult.

Több állatfaj nősténye is egyedül neveli kicsinyeit, de a karmosmajmoknál jelentős az apai gondoskodás szerepe, az erősebb nem tagjai tevékeny szerepet vállalnak az utódnevelésben. Ennek egyik oka, hogy a szülőkhöz viszonyítva nagyméretű kölykök születnek, ezért az anya egyedül nem tudja ellátni a kicsinyeit. A gondozásba nemcsak az apa, hanem az idősebb testvérek is besegítenek. A Szegedi Vadaspark csupaszpofájú tamarin nősténye még az utódok születése előtt egyedül maradt, miután betegségben elpusztult a párja. A - gondozók aggodalma ellenére - a jelek szerint a tamarin egyedül is megbirkózik két kölykének ellátásával, ugyanis a másfél hónapja született kismajmok szépen fejlődnek - számol be a Szegedi Vadaspark honlapján.

A csupaszpofájú tamarin (Saguinus bicolor) a vadaspark egyik legnagyobb kuriózuma, a világ állatkertjeiben mindössze 183 egyed él, Magyarországon pedig csak Szegeden. Az Amazonas őserdeiben már csak pár ezer egyed él a kritikusan veszélyeztetett fajból, amelyet leginkább az élőhelyének elvesztése fenyeget, illetve az, hogy az emberi tevékenységek okozta változásokhoz jobban alkalmazkodó aranykezű tamarinokkal nem bírják a versengést. A Szegedi Vadaspark 2012 óta vesz részt az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének (EAZA) fajmegmentési programjában (EEP). Az érkező két hím – apa és fia – közül az idősebb maradt Szegeden, majd rövidesen érkezett egy nőstény. Az idős egyed azonban nem sokkal később egy betegségben elpusztult.

A többi karmosmajomhoz hasonlóan a 430-480 grammos tömegű, 20-28 centi testhosszú csupaszpofájú tamarin is főleg az esőerdők lombkoronájában él, kisebb csapatokban, amelyeket egy domináns nőstény vezet. A csapat többi tagját alárendelt, nem szaporodó nőstények, hímek és utódaik adják. A latin nevének megfelelően kétszínű, elől fehér, hátul barnás szőrű karmosmajom elsősorban pókokkal és rovarokkal, gyümölcsökkel és a fák nedvével táplálkozik. Ez utóbbi takarmány kiváltására Szegeden kísérleteztek ki egy keveréket, amely rizslisztet, tejport és különféle tápszereket tartalmaz. Hosszú évek tapasztalata alapján elmondható, hogy ez az étek egyértelműen bevált a karmosmajmok és más hasonló étrendű állatok esetében - írja az MTI.