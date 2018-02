Amit eddig nem tudott a cékláról (videó)

Kevesen tudják, hogy a cékla – manapság divatos kifejezéssel élve – igazi szuperétel. Hazánkban – egyelőre – szinte csak savanyúságként terjedt el, pedig készülhet belőle leves, köret, sőt finom és minden diétába illeszthető desszert is - írja a CleanEating.

Magyarországon a 17. század óta ismert, mediterrán eredetű, a répafélék családjába tartozó salátanövénynek, amelyet céklarépának is hívnak a szintén kevéssé elterjedt mángold a legközelebbi rokona. Azért tartják superfoodnak a céklát, mert magas koncentrációban tartalmaz különféle vitaminokat és sokféle vegyületet, amelyek táplálják és egészségessé teszik a szervezetet. Ráadásul nem is hizlal, 100 grammban csupán 5.9 gramm szénhidrátot van, aminek egyötöde rost, ezért bármilyen diétában bátran fogyasztható. Jellegzetes, földes íze megfelelő fűszerezéssel jelentősen csökkenthető. Jól illik hozzá a hagyma, a fokhagyma, a bors, a kakukkfű, a szerecsendió. A legjobb, ha – akár héjával együtt - főzzük vagy pároljuk, majd levest, salátát vagy köretet, például pürét készítünk belőle, vékonyra szeletelve céklachipset süthetünk és számos desszert – például brownie - alapanyaga is lehet.

Rengeteg jótékony hatás

A cékla A-, C-, illetve B-vitaminokban, béta-karotinban gazdag, de sok vasat, rezet, magnéziumot, kalciumot is tartalmaz. Erős vörös színét a betain nevű vegyülettől kapja, és mint minden erős festékanyaggal rendelkező növény - például a kurkuma, a spenót, a vörösszőlő – különleges gyógyhatással is rendelkezik. A cékla festékanyaga egy erős antioxidáns, ami erősíteni tudja a vitaminok szabadgyökök elleni hatását. Kedvelt természetes ételfesték, kis kellemetlenség, hogy pucolásakor is mindent megfog. Segít a májnak a méregtelenítésben. Magas folsav-tartalma révén elősegíti a jó közérzetet, az öröm, bátorság, optimizmus fenntartását. Támogatja a haj növekedését, a sebgyógyulást és különösen fontos kismamáknak, mert segíti az embrió fejlődését. Gátolja a ráksejtek szaporodását, javítja a vérképződést, csökkenti a vérnyomást, helyreállítja a sav-bázis egyensúlyt, serkenti az agyműködést.

Természetes doppingszer

A brit Exeter Egyetem kutatása igazolta, hogy segít a sportolók teljesítményének növelésében. A vizsgálat során hat napon keresztül napi fél liter céklalevet itattak a sportolókkal, akik a placebócsoporthoz képest jelentős fejlődést mutattak és átlagosan 16 százalékkal tovább tudtak intenzív edzést végezni, mint a megelőző héten. Ezt a tudósok a növényben található nitrátvegyületekkel magyarázták, amelyek növelik a vér oxigén ellátottságát és tágítják az ereket, aminek hatására megnő az izmok oxigénellátottsága és ez az állóképesség javulását eredményezi. Ennek hatására a sportolóknak kötelezővé tették a cékla fogyasztását. Ez számukra azért is szükséges, mert a benne található ásványi szilícium-dioxid segíti a kalcium felszívódását, így erősíti a váz- és izomrendszert, ezzel elősegíti a sérülések megelőzését.