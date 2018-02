Ha nem pitizik az ellenzék, "csak a budi falán" lesznek plakátjaik

Több ellenzéki párt is megkapta azt a hirdetési felületek bérléséről szóló ajánlatot, amelyet ha nem fogadnak el, akkor könnyen lehet, hogy nagyon kevés plakáttal kell kampányolniuk – értesült a HVG. A pártok az elmúlt hónapokban azzal szembesültek, hogy a kampányidőszakra már nem tudnak plakáthelyeket bérelni, mert szinte az összes felületet lefoglalták. Ezzel szemben a kormányközeli Odex Outdoor Expert Kft. levelében számtalan plakáthelyet ajánlott fel, a felületekért 40 ezer forint plusz áfát kell fizetni, a pártok pedig megjelölhetik, hogy hol és mennyi plakátot akarnak. Az ügy pikantériája az a kitétel, amely szerint ha nincs hely az előre megjelölt helyen, akkor a választókerületben máshol is kitehetik a hirdetéseket. Ezt a több párt is úgy értelmezte, hogy látatlanban kellene rábólintaniuk, hogy a ”plakát az M1/M7 bevezetőjénél vagy egy budi falára lesz-e kihelyezve”.

Az ajánlatot a Demokratikus Koalíció (DK) elutasította, mert mint ahogyan azt Gréczy Zsolt, a párt sajtófőnöke elmondta, a „DK nem egyezkedik a Fidesszel”, és inkább Facebookon, interneten és egyéb felületeken hirdetnek majd. Az MSZP, az LMP és az Együtt megvárja a konkrét ajánlatot, ám lapunknak mindegyik párt jelezte, hogy nem mennek bele a megállapodásba, ha nem lehet rögzíteni, pontosan melyik plakáthelyet veszik meg.

Az Odex egy úgynevezett sales house cég, amelynek az a feladata, hogy közvetítsen a kormányzati kampány és a plakátcégek között. A cég akkor került képbe, amikor a Nemzeti Kommunikációs Hivatal 2016-ban kiírt egy keretszerződést a kormányzati kommunikációs feladatok ellátására 25 milliárd forint értékben, ekkor ugyanis nem közvetlenül kötöttek szerződést, hanem közbeiktattak egy sales house céget is. Az Onix tulajdonosa az IKO-csoport egyik cége, az IKO Production Kft. Ez a vállalatcsoport részben luxemburgi bejegyzésű tulajdonosok kezében van, részben korábban Rákosi Tamásé volt, újabban pedig egyes vállalataiban már Vajna András és Mészáros Lőrinc is tulajdonos.

Lőrincz Tamás